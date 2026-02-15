حسام المندوه: بصدد الحصول على أرض بديلة ونحاول إيجاد موارد مالية لنادي الزمالك

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن تأهل الفريق متصدرًا لمجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يمثل خطوة مهمة في مشوار الفريق القاري هذا الموسم، موجّهًا التهنئة لجماهير القلعة البيضاء على هذا الإنجاز، ومشددًا على أن الزمالك يمثل مصر خير تمثيل في البطولة.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أوضح المندوه أن جميع لاعبي الزمالك نجوم ويستحقون ارتداء قميص النادي، مشيرًا إلى أن الفوز على كايزر تشيفز كان له أثر معنوي كبير داخل الفريق، وأسهم في تعزيز حالة الاستقرار والتركيز قبل المراحل الحاسمة من البطولة.

وأشار أمين الصندوق إلى أن مجلس الإدارة يعمل حاليًا على إيجاد موارد مالية جديدة لدعم النادي وتوفير الاستقرار اللازم في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هناك تحركات جادة لتحسين الوضع الاقتصادي بما يضمن تلبية احتياجات الفرق الرياضية المختلفة.

كما كشف المندوه أن الإدارة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على أرض جديدة أو بديلة للنادي، في إطار خطة طويلة المدى تستهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز مكانة الزمالك رياضيًا ومؤسسيًا خلال السنوات المقبلة.