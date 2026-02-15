قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

علا محمد

أكدت مصادر مُقربة للدكتور حسام موافي لموقع «صدى البلد» أن العالم الجليل الدكتور حسام موافي في منزله وبخير وصحة جيدة.

ونفت المصادر ما يتداول على صفحات السوشيال ميديا عن وفاته، وأكدوا أن ذلك عار تمامًا من الصحة وشائعات .

وأوضحت المصادر أن الدكتور حسام موافي يمارس عمله بصورة طبيعية، ويستأنف تصوير برنامجه «ربِ زدني علمًا» هذا الأسبوع على قناة صدى البلد.

وقد تردّدت خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وفاة الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني.


وكشف مصدر لـ صدى البلد، حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، وقال: كل ما نُشر خلال الساعات الماضية بشأن وفاة الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، شائعات كاذبة وغير صحيحة .


وقال الدكتور حسام موافي، في تصريحات سابقة، إن عمل المنظار شيء أساسي للمريض الذي يشعر بالتعب منذ فترة طويلة.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أن تشخيص مرض المعدة يكون بالمنظار، فهو الذي يكشف ما بها، ويساعد الطبيب على تشخيص المرض بدقة.

وأشار إلى أن التدخين يتسبب في الانتفاخ؛ لأن نصف الهواء الناتج عن الدخان يدخل إلى المعدة.

