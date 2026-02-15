شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

تردّدت خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وفاة الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني.



وكشف مصدر لـ صدى البلد، حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، وقال: كل ما نشر خلال الساعات الماضية بشأن وفاة الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، شائعات كاذبة وغير صحيحة .



وقال الدكتور حسام موافي، في تصريحات سابقة ، إن عمل المنظار شيء أساسي للمريض الذي يشعر بالتعب منذ فترة طويلة.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أن تشخيص مرض المعدة يكون بالمنظار، فهو الذي يكشف ما بها، ويساعد الطبيب على تشخيص المرض بدقة.

وأشار إلى أن التدخين يتسبب في الانتفاخ؛ لأن نصف الهواء الناتج عن الدخان يدخل إلى المعدة.