الديهي: نحن أمام مأزق تاريخي ونحتاج إلى سردية مصرية جديدة

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، ما وصفه بتسليط وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الضوء بشكل مبالغ فيه على الحوادث الغريبة والشاذة عن طبيعة المجتمع المصري، معتبرًا أن هذا النهج يسهم في خلق حالة من الهلع العام ويعكس صورة قاتمة لا تعبّر بالضرورة عن الواقع الكامل.

التركيز المتكرر على وقائع فردية

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن التركيز المتكرر على وقائع فردية مثل اعتداء ابن على والدته، أو إلباس أحد الرجال زيًا نسائيًا غير لائق بقيم المجتمع؛ يؤدي إلى ترسيخ انطباع بأن المجتمع يعيش حالة انهيار شامل، متسائلًا: "هل المجتمع المصري بخير؟ هل التعليم بخير؟ هل المعارضة بخير؟ وهل الصحافة بخير؟".

وأضاف أن مصر تمرّ بما وصفه بـ"مأزق تاريخي"، مؤكدًا ضرورة مواجهة الحقيقة مهما كانت مؤلمة، بدلًا من "وضع الرؤوس في الرمال".

وشدد على أن المجتمعات لا تُعالج أزماتها بالإنكار، بل بجرعات علاج حقيقية تعيد تصحيح المسار.

سردية مصرية جديدة

ودعا إلى صياغة "سردية مصرية جديدة" تستند إلى القيم الأخلاقية والإنسانية الأصيلة، متسائلًا عن مكانة مفاهيم مثل "الجدعنة" و"الشهامة" و"احترام الكبير" في الخطاب العام والمنتج الدرامي والإعلامي.

وطالب وسائل الإعلام والدراما بتحمّل مسؤوليتهم في إبراز النماذج الإيجابية وتعزيز دور "القيادة الطبيعية" داخل المجتمع، بما يسهم في إعادة ضبط البوصلة القيمية.

وحذر من أن استمرار الوضع الحالي قد يضع المجتمع والأمة بأكملها أمام تحديات خطيرة، مؤكدًا أن الخطر لا يكمن في حادثة فردية، بل في غياب مشروع أخلاقي جامع يعيد التوازن ويعزز مناعة المجتمع.