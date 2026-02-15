شيكابالا: جمهور الزمالك هو سر قيمة النادي وتاريخه

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، أن ما يفعله جمهور القلعة البيضاء في الفترة الحالية يعكس معدن النادي الحقيقي، مشيرًا إلى أن الجماهير دائمًا تكون كلمة السر في قوة الزمالك واستمراره.

رسالة واضحة: أساطير الزمالك هم أساس تاريخه

وقال شيكابالا إن جمهور الزمالك وجّه رسالة قوية للجميع مفادها أن أساطير النادي ونجومه هم الأساس الحقيقي لقيمة الزمالك وتاريخه، مؤكدًا أن الزمالك لا ينسى أبناءه، وأن الجماهير دائمًا تقف خلف الفريق في كل الأوقات، سواء في الفوز أو في الظروف الصعبة.

دعم بلا حدود رغم أي ضغوط

وشدد قائد الزمالك على أن أي جهة أو محاولات للضغط لن تستطيع إيقاف الجماهير، قائلًا إنهم لا يتأثرون بالكلام أو الحملات، لأنهم دائمًا خلف الزمالك، ويقاتلون من أجل أن يحقق الفريق الانتصارات، حتى لو كان ذلك على حساب ظروفهم الشخصية.

تضحيات تاريخية تثبت عظمة الجمهور

وأضاف شيكابالا أن هذا اليوم كان رائعًا بالنسبة لهم، مؤكدًا أن ذلك ليس غريبًا على الزمالك ولا على جماهيره، موضحًا أنه عاش فترات كان الجمهور يسافر خلف الفريق في إفريقيا دون أن يمتلك المال الكافي، بل وصل الأمر إلى بيع البعض لهواتفهم من أجل دعم الزمالك وإثبات حبهم الحقيقي للنادي.



الجمهور يدعم أي تشكيل ويمنح الثقة للناشئين

واختتم شيكابالا تصريحاته بالتأكيد على أن وجود الجمهور يمنح اللاعبين قوة إضافية مهما كان التشكيل، وأن الجماهير تشجع الجميع بلا استثناء، وهو ما يدفع الناشئين لتقديم أقصى ما لديهم، خاصة في شهر صعب وضغط مباريات كبير



