قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية
كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة
الديهي: نحن أمام مأزق تاريخي ونحتاج إلى سردية مصرية جديدة
ترامب ونتنياهو يتوافقان على زيادة الضغط على إيران وسط معارضة أمريكية شعبية
حكم الدعاء بالعتق من النار للأحياء والأموات في شهر رمضان .. الإفتاء تجيب
هشام حنفي: كامويش ينقصه التأقلم .. وناشئو النادي يستحقون فرصة
جيش الاحتلال يشنّ غارات على جنوب لبنان
شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي
«الغندور» يكشف موقف الأهلي من استعادة حمدي فتحي: ترشيحات دون تواصل
نجاحي هو اللى بيرد| مي عمر توجّه رسالة غامضة: «مش محتاجة لجان.. واللى اتعمل دا شغل رخيص»
حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل
تكافؤ الفرص أساس التوظيف في قانون العمل الجديد .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شيكابالا: جمهور الزمالك هو سر قيمة النادي وتاريخه

شيكابالا
شيكابالا
رباب الهواري

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، أن ما يفعله جمهور القلعة البيضاء في الفترة الحالية يعكس معدن النادي الحقيقي، مشيرًا إلى أن الجماهير دائمًا تكون كلمة السر في قوة الزمالك واستمراره.

رسالة واضحة: أساطير الزمالك هم أساس تاريخه

وقال شيكابالا إن جمهور الزمالك وجّه رسالة قوية للجميع مفادها أن أساطير النادي ونجومه هم الأساس الحقيقي لقيمة الزمالك وتاريخه، مؤكدًا أن الزمالك لا ينسى أبناءه، وأن الجماهير دائمًا تقف خلف الفريق في كل الأوقات، سواء في الفوز أو في الظروف الصعبة.

دعم بلا حدود رغم أي ضغوط

وشدد قائد الزمالك على أن أي جهة أو محاولات للضغط لن تستطيع إيقاف الجماهير، قائلًا إنهم لا يتأثرون بالكلام أو الحملات، لأنهم دائمًا خلف الزمالك، ويقاتلون من أجل أن يحقق الفريق الانتصارات، حتى لو كان ذلك على حساب ظروفهم الشخصية.

تضحيات تاريخية تثبت عظمة الجمهور

وأضاف شيكابالا أن هذا اليوم كان رائعًا بالنسبة لهم، مؤكدًا أن ذلك ليس غريبًا على الزمالك ولا على جماهيره، موضحًا أنه عاش فترات كان الجمهور يسافر خلف الفريق في إفريقيا دون أن يمتلك المال الكافي، بل وصل الأمر إلى بيع البعض لهواتفهم من أجل دعم الزمالك وإثبات حبهم الحقيقي للنادي.
 

الجمهور يدعم أي تشكيل ويمنح الثقة للناشئين

واختتم شيكابالا تصريحاته بالتأكيد على أن وجود الجمهور يمنح اللاعبين قوة إضافية مهما كان التشكيل، وأن الجماهير تشجع الجميع بلا استثناء، وهو ما يدفع الناشئين لتقديم أقصى ما لديهم، خاصة في شهر صعب وضغط مباريات كبير


 

شيكابالا الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

انقلاب سيارة بالبحيرة

إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة

المسجد

إغلاق مسجد وتحويله لثلاجة بطاطس بالمنوفية.. والأوقاف: يحق لصاحبه أن يفعل ما يشاء

ترشيحاتنا

هشام

هشام عز العرب: إقبال متزايد على بيع الدولار مع تراجعه عالميا

حقيقة زيادة المعاشات في مارس 2026

هل توجد زيادة جديده بالمعاشات؟

فرص عمل

وظائف خالية ببنك مصر 2026.. قدم الآن

بالصور

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد
مسجد
مسجد

فيديو

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد