شيكابالا: صممت تيشيرت يحمل أسماء شهداء الزمالك وتمنيت ألعب به

شيكابالا
شيكابالا
رباب الهواري

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، عن تفاصيل إنسانية مؤثرة خلال ظهوره في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق، مؤكدًا أنه كان يتمنى ارتداء تيشيرت خاص تم تصميمه تخليدًا لذكرى شهداء نادي الزمالك.

وأوضح شيكابالا أن التيشيرت تم إعداده بالفعل منذ فترة، لكنه لم يتم ارتداؤه داخل الملعب نهائيًا، رغم رغبته الشديدة في الظهور به خلال إحدى المباريات، لما يحمله من معنى كبير بالنسبة له ولجماهير القلعة البيضاء.

تيشيرت يحمل أسماء جميع الشهداء ورقم 20

وأشار قائد الزمالك إلى أن التيشيرت كان مطبوعًا عليه أسماء جميع شهداء الزمالك، معتبرًا أن الفكرة كانت بمثابة رسالة وفاء وتقدير لمن رحلوا، وتأكيدًا على أن النادي لا ينسى أبناءه وجماهيره في أصعب اللحظات.

وأضاف شيكابالا أن العلامة التجارية التي قامت بتصميم التيشيرت وضعت عليه رقم 20، وهو رقم يحمل قيمة خاصة، وكان من المفترض أن يكون رمزًا لذكرى الشهداء داخل المستطيل الأخضر.

إسماعيل يوسف: شيكابالا رفض استكمال اللعب احترامًا لضحايا الأهلي

من جانبه، تحدث إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق، عن موقف إنساني آخر لشيكابالا، مؤكدًا أنه كان من أوائل اللاعبين الذين رفضوا استكمال اللعب أمام الإسماعيلي فور علمهم بوفاة جماهير الأهلي.

وأوضح إسماعيل يوسف أن رد فعل شيكابالا وقتها كان طبيعيًا ويعكس احترامه للموقف، مؤكدًا أن كرة القدم تظل أقل أهمية أمام أرواح البشر، وأن التضامن في مثل هذه الظروف واجب على الجميع.


 

