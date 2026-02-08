قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

التعديل الوزاري الجديد
التعديل الوزاري الجديد
محمود مطاوع

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب في مصر، والذي من المتوقع أن يتم خلال أيام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحالي، على أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء المقبل.

ملامح التعديل الوزاري

أوضحت المصادر لـ صدى البلد  أن التعديل الوزاري سيشهد ترشيحات متنوعة لتولي الحقائب الوزارية، تشمل أحد رؤساء الهيئات المالية لوزارة اقتصادية، وأحد المحافظين لوزارة خدمية، وخبير اقتصاد دولي لوزارة اقتصادية بعد فصلها، إضافة إلى عضو مجلس النواب وأحد نواب الوزراء الحاليين، وأحد أساتذة الجامعات، بالإضافة إلى قيادات أمنية بارزة.
 

مدبولي

وأكدت المصادر أن اختيار الوزراء يخضع لمعايير دقيقة أبرزها النزاهة والكفاءة والقدرة على إدارة الملفات الموكلة إليهم، فضلاً عن الخبرة الطويلة في المجال المعني بكل حقيبة وزارية.
 

رحيل الوزراء الحاليين

من المتوقع أن يشهد التعديل الوزاري رحيل عدد من الوزراء الحاليين، ومن بينهم وزراء الشباب والرياضة، والتموين والإنتاج الحربي، والزراعة، والثقافة، والإسكان، والسياحة. كما يتضمن التعديل مفاجأة تمثلت في رحيل نائب رئيس الوزراء من التشكيل الحالي.

وأشارت المصادر إلى وجود مشاورات حقيقية لإعادة وزارة الدولة للإعلام ضمن التشكيل الوزاري الجديد والأقرب لتولي حقيبتها الدكتور ضياء رشوان، وهو ما يؤكد الاهتمام بإعادة تنظيم الجهاز الإعلامي للدولة وتحقيق التنسيق بين مختلف الهيئات الإعلامية.

مجلس النواب والجلسة الطارئة

ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسة طارئة يوم الثلاثاء المقبل، للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده الرئيس، بحسب تصريحات الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري.

وأكد بكري أن ملف التعديل الوزاري قد حُسم، وأن الأيام الحالية لا تشهد أي حديث يعلو فوق صوت التغيير المرتقب في الحكومة.
 

مجلس النواب

وأوضح مصطفى بكري خلال برنامجه التلفزيوني «حقائق وأسرار» أن التعديل الوزاري سيكون محدودًا، وربما يرتبط توقيته بالانتهاء من بعض الملفات المهمة، مؤكداً أن عودة وزارة الإعلام ستكون ضمن التشكيل الجديد للمرة الأولى، بعد أن تم تجهيز لوحة باسم الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يعكس الاهتمام بوجود متحدث رسمي وتنسيق فعال بين الهيئات الإعلامية الثلاث.

وأشار بكري إلى أن الإجراءات ستتضمن دعوة مجلس النواب للموافقة على التعديل قبل أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس، على أن يتم ذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك.

