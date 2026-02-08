الرئيس السيسي عن العلاقات مع الجزائر: مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة التحديات

أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه البالغ بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها أخوه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون بشأن جمهورية مصر العربية.

وأكد السيد الرئيس أن هذه التصريحات تجسد عمق الروابط التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال السيد الرئيس عبر حسابه على "فيسبوك": "أُرحب بتصريحات أخي فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون عن جمهورية مصر العربية التي تعكس عمق الروابط التاريخية بين مصر والجزائر".

وأضاف السيد الرئيس: "إن ما يجمع البلدين يعبر عن مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة، ويؤكد أن التضامن بين الأشقاء هو الضمانة الحقيقية لصون مصالح شعوبنا وتعزيز استقرار اوطاننا".

