برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة الجديدة سوف تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي يوم الأربعاء المقبل.

ويعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة، بعد غدٍ الثلاثاء، وتتزامن الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب، مع الحديث عن تعديل وزاري، والذي رجحه النائب مصطفى بكري أن يكون موضوع جلسة الثلاثاء المقبل.

وقال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن مجلس النواب يعقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء المقبل، للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد: «الثلاثاء القادم مجلس النواب يعقد جلسه طارئه للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده رئيس الجمهورية، برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

والخميس الماضي، قال بكري، إن ملف التعديل الوزاري «حُسم»، مشيرا إلى أن الأيام الحالية لا تشهد حديثا يعلو فوق صوت التغيير أو التعديل الوزاري المرتقب في الحكومة.

وخلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الخميس الماضي، قال بكري: «نحن أمام تعديل وزاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي»، لافتا إلى أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن التعديل الوزاري سيكون «محدودًا» وقد يرتبط توقيته بالانتهاء من بعض الملفات المهمة.

وذكر بكري أن التعديل «ربما يشهد عودة وزارة الإعلام» ضمن التشكيل الجديد للمرة الأولى، مستشهدا بوضع لوحة تحمل اسم الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام الماضية، وأضاف أن عودة الوزارة تعد «مطلبا» جرى المناداة به كثيرًا؛ بهدف توفير متحدث رسمي وتحقيق التنسيق اللازم بين الهيئات الإعلامية الثلاث.

وأكد أن التعديل الوزاري «سيتم قبل حلول شهر رمضان»، موضحا أن الإجراءات ستتضمن دعوة مجلس النواب للاجتماع للموافقة على التعديل، قبل أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.