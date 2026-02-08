قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

شراكة استراتيجية.. وزير الخارجية لنظيره اليوناني: يجب سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي
أ ش أ

أشاد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، بالعلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين، والنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات، خاصة بعد الإعلان المشترك لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية في مايو 2025.

وجاء الاتصال؛ في إطار التواصل الدوري لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتناول التطورات الإقليمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، بأن الوزير عبد العاطي أعرب عن التطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتوسيع أطر التعاون الثنائي لتشمل مجالات جديدة.

كما ثمن مواقف اليونان الداعمة لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق للتطورات فى قطاع غزة، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الامريكى، مشيراً إلى دعم مصر لمجلس السلام.

وجدد دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطارًا انتقاليًا يهدف إلى تسيير الشئون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسئولياتها كاملة في القطاع.

كما شدد في الوقت ذاته على ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأطلع الوزير عبد العاطي نظيره اليوناني على مستجدات الأوضاع في السودان والجهود المصرية الحثيثة في إطار الآلية الرباعية، مشدداً على أهمية سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية.

وشدد على أولوية إنشاء الممرات الإنسانية الآمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني دون عوائق.

واتفق الوزيران على أهمية خفض التصعيد في المنطقة، حيث أكد وزير الخارجية استمرار الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض حدة التوتر بالمنطقة والدفع بالحلول الدبلوماسية. وشدد في هذا السياق على أن مصر ستواصل اتصالاتها المكثفة وجهودها الحثيثة الرامية إلى التوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني تراعي شواغل جميع الأطراف، دعماً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

