إطلاق أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر.. رد فعل واسع من رواد الأعمال

ترحيب واسع من رواد الأعمال بإطلاق أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر

أمير شريف: وضع تعريف موحد للشركات الناشئة أحد أهم إنجازات الميثاق

سامح السادات: الميثاق يُسهم في رسم مسار واضح لنمو الشركات الناشئة منذ التأسيس وحتى مراحل النمو والتوسع

منير نخلة: مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لظهور المزيد من شركات اليونيكورن

هاني السنباطي: ميثاق الشركات الناشئة يعكس نضج منظومة ريادة الأعمال في مصر

داليا إبراهيم: المجموعة الوزارية لريادة الأعمال خطوة محورية لتحسين بيئة الشركات الناشئة

عبد الحميد شرارة: الشركات الناشئة المصرية طورت قدرات تنافسية قوية رغم التحديات

فرح عمارة: السوق المصري يوفر فرصًا واسعة لنمو واستدامة الشركات الناشئة

محمد نجاتي: رائد الأعمال المصري يمتلك قدرة فريدة على العمل عبر أسواق متعددة



رحّب مجتمع رواد الأعمال بإطلاق أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر، بعد مرحلة من الإعداد والصياغة استمرت لأكثر من عام بمشاركة ٢٥٠ ممثلا من صناديق الاستثمار، ومؤسسي الشركات الناشئة.

وأكدت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، ومؤسس ورئيس شركة نهضة مصر لريادة الأعمال، أن تشكيل المجموعة الوزارية المعنية بريادة الأعمال يُعد خطوة شديدة الأهمية، مشيرة إلى أن رواد الأعمال في مصر واجهوا على مدار سنوات عديدة تحديات مرتبطة بالمناخ التشريعي والتعامل مع الأسواق، إلا أنهم يتمتعون بدرجة عالية من المثابرة والقدرة على التكيف، مضيفة أن رائد الأعمال المصري، حين ينجح في السوق المحلي، يصبح قادرًا على التوسع بسهولة في الأسواق العربية والدولية، لما اكتسبه من خبرات وقدرات تشغيلية مميزة.

من جانبه، أوضح عبد الحميد شرارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «رايزاب»، أن الشركات الناشئة في مصر تمتلك طاقات كبيرة مقارنة بالوضع الإقليمي، مشيرًا إلى أن التحديات التي واجهتها تلك الشركات أسهمت في بناء قدرات حقيقية لديها للاستمرار والنمو، وهو ما يعكس إصرار رواد الأعمال على التوسع رغم مختلف الظروف.

وأكدت فرح عمارة، الشريك المؤسس لشركة «فريش سورس»، أن السوق المصري يُعد من الأسواق الجاذبة والواعدة، في ظل عدد السكان الذي يتجاوز 100 مليون نسمة، وهو ما يوفر فرصًا واسعة لنمو الشركات الناشئة وتحقيق عوائد مستدامة.

بدوره، أشار محمد نجاتي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إكزيتس مينا»، إلى أن من أبرز ما يميز رائد الأعمال المصري قدرته على التواصل والعمل مع أسواق متعددة، سواء في الخليج أو أفريقيا أو أوروبا والولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذه المرونة الثقافية والبيعية تمثل ميزة تنافسية قوية.

وأوضح أمير شريف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بشر سوفت»، أن أحد أهم إنجازات الميثاق يتمثل في وضع تعريف واضح ومحدد للشركات الناشئة، بما يزيل اللبس القائم سابقًا بينها وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن الشركات الناشئة تعتمد بشكل أساسي على الابتكار، ولها احتياجات مختلفة، ومع هذا التعريف ستتمكن الشركات المصنفة كـ Startups من الحصول على مزايا وتيسيرات مخصصة.

وفي السياق ذاته، أكد سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ والرئيس التنفيذي لشركة TBS، أن الميثاق يُسهم في رسم مسار واضح لنمو الشركات الناشئة منذ التأسيس وحتى مراحل النمو والتوسع، مستفيدًا من المبادرة التمويلية الموحدة التي تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه. وأضاف أن وجود آليات متابعة دورية يهدف بالأساس إلى تحسين الأداء وتطوير الميثاق بشكل مستمر، بما يدعم نمو اقتصاد الشركات الناشئة في مصر، فضلًا عن تعريف فئة الشركات الناشئة الكبيرة سريعة النمو، التي يمكن أن تتجه مستقبلًا للطرح في البورصة.

وأكد منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MNT – حالا، أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لظهور شركات يونيكورن، في ظل توافر كوادر شابة تمتلك مهارات فريدة نابعة من التجربة المصرية، مضيفا أن تحسن صورة مصر الاستثمارية يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، ويشجع الصناديق الاستثمارية ورؤوس الأموال الجريئة على التوسع في السوق المصري.

من جانبه، أشار هاني السنباطي، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «سواري فينشرز»، إلى أن من أبرز ما يميز الميثاق هو توجه الدولة لضخ مزيد من رؤوس الأموال في قطاع الشركات الناشئة، معتبرًا أن الميثاق يعكس نضج منظومة ريادة الأعمال في مصر، ويُمثل خطوة أساسية للبناء على ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية، بهدف زيادة حجم الاستثمارات وتعزيز نمو القطاع.

ويأتي ميثاق الشركات الناشئة في إطار رؤية الدولة لدعم الابتكار، وتحفيز القطاع الخاص، وخلق بيئة تشريعية وتمويلية متكاملة تُسهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.