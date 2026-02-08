وزارة الأوقاف تختتم تنفيذ مبادرة «صحتك أمانة» بالتعاون مع وزارة الصحة

اختتمت وزارة الأوقاف، اليوم، فعاليات المبادرة الصحية المجانية «صحتك أمانة.. والكشف المبكر أمل»، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وبرعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وجاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لدعم جهود الحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر.

اختتام مبادرة «صحتك أمانة» من وزارة الأوقاف

وهدفت المبادرة إلى إجراء الكشف المبكر عن عدد من الأورام السرطانية، من بينها أورام عنق الرحم، والبروستاتا، والرئة، والقولون، إلى جانب الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، بما يسهم في الاكتشاف المبكر للحالات المرضية، وتقليل نسب المضاعفات، ورفع فرص العلاج.

وأُقيمت فعاليات المبادرة بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 1 إلى 8 من فبراير 2026م، بتنسيق من هبة بيومي، مدير عام تنمية المواهب بوزارة الأوقاف، وإشراف الدكتورة سها محمد، المنسق العام للمبادرات الصحية بمنطقة الشروق الطبية.

وشارك في المبادرة فريق طبي متخصص، وتحت إشراف الجهات المختصة، بما يعكس تكامل الجهود بين الوزارات والهيئات المعنية لخدمة المواطن، وترسيخًا لدور وزارة الأوقاف في دعم المبادرات المجتمعية ذات البعد الإنساني والصحي.