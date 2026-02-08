عن "الخرافة والشعوذة"| متحدث الأوقاف يتحدث عن تفاصيل حملة توعية أهالي المحافظات الحدودية

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة تكثّف جهودها في المحافظات الحدودية مثل مطروح، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، والوادي الجديد، لمواجهة انتشار الدجل والشعوذة، مؤكدا أن قلة الكليات الشرعية وتدني الوعي الديني الأكاديمي في هذه المناطق يستدعي حملات مكثفة لتقديم التوعية الدينية والعلمية.

وأشار الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن ظاهرة الدجل والشعوذة تستنزف المجتمع سنويًا أكثر من 10 مليارات جنيه، مؤكداً أن هذا الرقم غير مبرر ويعكس ثقافة سلبية تهدد استقرار الأسر والمجتمع، موضحا أن السكوت عن هذه الظواهر يؤدي إلى انتشارها واستمرار تأثيرها على الموروث الثقافي والاجتماعي.

وأكد رسلان أن برامج الوزارة تعتمد على المزج بين التفسير الشرعي والعلمي والمنطقي، بهدف توصيل رسائل التوعية بطريقة علمية وعقلانية، مع التركيز على تثقيف المواطنين بمخاطر الدجل والشعوذة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة دون تهديد أو فرض مباشر.