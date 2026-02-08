مصطفى بكري: المواطن المصري بحاجة إلى وزراء فاعلين يشعرون بمعاناة الشارع

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المرحلة المقبلة تتطلب حكومة قوية وقادرة على مواجهة التحديات، مشددًا على أن أي وزير لا يدرك طبيعة وزارته أو لم يحقق إنجازًا حقيقيًا لا يستحق الاستمرار في موقعه.

وقال مصطفى بكري، خلال تصريحات لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن المواطن المصري بحاجة إلى وزراء فاعلين يشعرون بمعاناة الشارع، يعملون على ضبط الأسعار، تحسين الخدمات، مكافحة الفساد، وإنهاء الروتين، إلى جانب امتلاك رؤية سياسية في التعامل مع الأزمات.

وأشار بكري إلى أن الدولة تواجه معارك داخلية وخارجية، ما يستلزم حكومة تتحمل غضب الناس، تنزل إلى الشارع، وتساند القيادة السياسية في احتواء الأزمات وحل مشكلات المواطنين.