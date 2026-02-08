مصطفى بكري: الوزارة الجديدة ستكون لفترة محددة من الوقت.. فيديو

كشف النائب والكاتب الصحفي مصطفى بكري أنه من المرجح، في التعديل الوزاري المرتقب، وجود وزير دولة للإعلام، قائلًا: "المعلومات ترجح ذلك، وبدأت أسماء تنتشر على السوشيال ميديا، ويقال إن هناك يافطة كُتب عليها وزارة الإعلام".

وطرحت الإعلامية لميس الحديدي تساؤلًا على مصطفى بكري- خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار- قائلة: “ترددت أسماء قوية مثل ضياء رشوان لحقيبة الإعلام، هل تتوقع ذلك؟”؛ ليرد قائلًا: "معلوماتك دقيقة في العديد من الأسماء، وسيتم اختيار أحدها لهذه الوزارة، وستكون مهمتها التنسيق مع الهيئات الثلاث، وجسر التواصل مع السلطة التنفيذية، وأن يكون لدينا متحدث باسم الحكومة يعبر دائمًا عن رأي الحكومة ومناقشات الحكومة والقوانين".

وعن الوزارات السيادية وإمكانية إجراء تعديل عليها، علق قائلًا: "أتوقع".

وشدد على أن الحكومة الجديدة ستكون مرهونة بإغلاق الملفات المفتوحة، وستكون حكومة لفترة من الوقت، قائلًا: "ستكون فترة محددة من الوقت وليست بعيدة، ولكن هناك أشياء مثل صندوق النقد أو مشروعات مفتوحة".