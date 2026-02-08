قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
اتحاد الكرة يفجر مفاجأة: لم نخاطب كاف لتغيير موعد مباراة الزمالك وكايزر
أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ 2026 وتفاصيل الباقات المتاحة
مدرب مالي: الأهلي خسر إليو ديانج.. وانتظروا تألقه مع فالنسيا
إمساكية رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلوات وساعات الصيام
بدء صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
تعديل قانون الضريبة العقارية.. الحكومة تتوقع 20 مليار جنيه من 2 مليون وحدة جديدة
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأحد 8 فبراير 2026
من الرصد الروتيني إلى الرقمنة.. محطات لحظية لمواجهة التلوث السمعي في السويس
أجواء صيفية.. الأرصاد تكشف عن سبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء
توك شو

أجواء صيفية.. الأرصاد تكشف عن سبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء

محمد شحتة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في مصر تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الحالية، موضحة أنه رغم أننا في ذروة فصل الشتاء، الذي من يشهد تراجعًا في قيم درجات الحرارة في هذا التوقيت من العام، إلا أن كافة التوزيعات الضغطية اختلفت بشكل كبير خلال شتاء هذا العام، وأغلب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة صحراوية، مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار قائلة:"كل هذه العوامل أدت لارتفاع قيم درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام".

وواصلت:"إحنا النهارده شهدنا ذروة الارتفاعات، العظمى في القاهرة الكبرى سجلت 29 درجة مئوية، فالأجواء تميل للأجواء الربيعية والصيفية أكثر منها شتوية، وهو أعلى من الطبيعي بمعدل تسع درجات".
وكشفت غانم عن مفاجأة.

وأكدت، أن الارتفاع في قيم درجات الحرارة سيستمر على مدار الأسبوع الجاري حتى منصف القادم ، حتى وإن كان أقل من اليوم، إلا أن الأجواء ستظل تميل للربيعية والصيفية وليست الشتوية، خاصة خلال فترات النهار، حيث ستسجل العظمى غدًا في القاهرة ما بين 27 و28 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية.

وردًا على سؤال الحديدي: "الشتا خلص ولا راجع تاني؟" ردت قائلة:"طول ما إحنا في فصل الشتاء متوقع يكون فيه أجواء شتوية، والارتفاع في قيم درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع القادم بقيم أقل لكنها أعلى من المعدلات الطبيعية، ما عدا يومي الأربعاء والخميس سيكونان مختلفين بانخفاض طفيف، حيث تسجل العظمى في القاهرة ما بين 22 و23 درجة مئوية".

وعن توقعاتها لشهر رمضان قالت:"المفروض رسميا  جاي في الشتا، لكن أغلب درجات الحرارة هتكون أعلى من المعدلات الطبيعية، مع وجود انخفاضات شديدة في فترات الليل وأجواء باردة، علشان كده بنقول منخففش الملابس بشكل مبالغ فيه، والملابس الشتوية الثقيلة مهمة خاصة في فترات الليل".

واختتمت:"الشتاء رسميًا سينتهي في 20 مارس، وحتى الانتهاء الرسمي له ما ينفعش نخفف الملابس، على الأقل هنلاقي انخفاضات كبيرة في فترات الليل".

