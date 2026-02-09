اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة تخص تحركات النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد، مؤكدًا أن النادي كان قريبًا من حسم صفقة اللاعب كباكا، ناشئ الأهلي السابق، لكن الأمور لم تكتمل في النهاية.





كباكا يرفض العودة للأهلي قبل غلق القيد

وأوضح شوبير خلال تصريحات تليفزيونية أن اللاعب كباكا اتخذ قرارًا مفاجئًا برفض الانضمام للأهلي في الساعات الأخيرة، رغم وجود مفاوضات جادة لإتمام الصفقة قبل انتهاء فترة التسجيل.



وأشار إلى أن اللاعب كان لديه وجهة نظر واضحة بشأن مستقبله، حيث فضّل الاستمرار في ناديه الحالي بدلًا من العودة إلى القلعة الحمراء في الوقت الحالي.

سبب الرفض: المشاركة الأساسية



وأكد شوبير أن السبب الرئيسي وراء رفض كباكا هو ضمان المشاركة بشكل منتظم، حيث قال اللاعب في حديثه:

“أنا ألعب في نادي زد بشكل مستمر، لكن في الأهلي لن أضمن المشاركة.”

وأضاف شوبير أن اللاعب يرى أن استمراره مع زد يمنحه فرصة أكبر للظهور والتطور، مقارنةً بالعودة للأهلي في ظل وجود منافسة قوية داخل الفريق.



محمد شكري مستمر مع الأهلي

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن هذا القرار أدى إلى تغيير خطط الأهلي فيما يخص ملف الراحلين، حيث كان من المتوقع أن يرحل اللاعب محمد شكري إلى نادي زد ضمن الترتيبات الخاصة بالصفقة.

لكن بعد رفض كباكا، أصبح محمد شكري مستمرًا داخل الأهلي، ولن يغادر الفريق خلال الفترة الحالية.



