مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟
رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي
يتموا أولاده.. أحزان في فيصل بسبب إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد مالك مطعم
بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين
هل يجوز صيام آخر أسبوع في شهر شعبان؟.. اعرف الرأي الشرعي
غلق القيد الشتوي للأندية المصرية رسميا
إتصالات النواب: رصدنا شكاوى المواطنين بشأن انتهاء باقات الإنترنت قبل موعدها
تقرير: ترحيل سري لفلسطينيين من الولايات المتحدة إلى الضفة عبر مطار بن جوريون
اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة
غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
يتموا أولاده.. أحزان في فيصل بسبب إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد مالك مطعم

ندى سويفى

حالة من الحزن سيطرت على منطقة فيصل بعد مقتل حازم حمدان صاحب معرض لتأجير السيارات في "قعدة صلح " مع صاحب مطعم،  تحولت لمشاجرة أصيب فيها حازم بطعنة بالفخذ أودت بحياته في الحال.

وكشف عدد من شهود العيان وأقارب وأصدقاء حازم حمدان كواليس ليلة مقتله، حيث كان دائم السعي في حل خلافات المتخاصمين وترأس جلسات الصلح، ويوم الواقعة توجه للمطعم بعد حدوث مشاجرة بين شقيقه الذي يعمل بالمطعم وبين أحد العاملين الآخرين وفور وصوله للمطعم فوجئ بتواجد عدد كبير من العمال وتعرض للسب منهم وعندما وصل صاحب المطعم تحول الأمر إلى مشاجرة قام خلالها بتسديد طعنة لصاحب معرض السيارات حازم. ح فسقط غارقا في دماءه بعد إصابته بقطع في الفخذ أصاب الوتر الرئيسي ليصاب بنزيف شديد.

نقل المجني عليه إلى مستشفى الهرم إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، وضجت موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمقاطع فيديو وصور للمجني عليه خلال تواجده في مائدة رحمن في شهر رمضان الماضي يساعد المحتاجين، كما اشتهر بأنه يترأس جلسات الصلح ويفض الخلافات بين المتشاجرين.

وردد أقارب وأصدقاء حازم حمدان أن صاحب المطعم وأعوانه يتموا أولاد حازم الأربعة وحرموهم من أبيهم. 

