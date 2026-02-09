تقرير: ترحيل سري لفلسطينيين من الولايات المتحدة إلى الضفة عبر مطار بن جوريون

كشف تقرير لصحيفة “الجارديان” البريطانية عن تنفيذ عمليات ترحيل سرية وغير مسبوقة لفلسطينيين من الولايات المتحدة إلى الضفة الغربية، جرت عبر مطار بن جوريون (اللد) داخل إسرائيل، في تنسيق لوجستي وصف بالاستثنائي.

وبحسب التقرير، هبطت طائرتان الشهر الماضي في مطار بن جوريون تقلان مهاجرين فلسطينيين تم ترحيلهم من الأراضي الأمريكية، حيث جرى نقلهم وهم مكبلون بالأصفاد قبل تسليمهم، مع مقتنياتهم الشخصية، إلى مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الهجرة الهجومية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المرحلة الثانية من ولايته، في إطار تشديد إجراءات الترحيل وتسريعها.

وأكدت “الجارديان” أن هذه العمليات تعد سابقة من حيث آلية التنفيذ والتنسيق، إذ جرى نقل مهاجرين فلسطينيين مباشرة إلى الضفة الغربية عبر مطار إسرائيلي، وهو مسار لم يسجل من قبل، ما يثير تساؤلات قانونية وسياسية حول طبيعة الاتفاقات والتبعات الإنسانية المترتبة عليها.