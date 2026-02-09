قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي
سجون الاحتلال تبدأ تنفيذ الإعدام بحق أسرى فلسطينيين
بعد اختطاف رئيس فنزويلا.. اختفاء غامض لرئيس بوليفيا السابق
مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟
رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي
يتموا أولاده.. أحزان في فيصل بسبب إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد مالك مطعم
بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين
هل يجوز صيام آخر أسبوع في شهر شعبان؟.. اعرف الرأي الشرعي
غلق القيد الشتوي للأندية المصرية رسميا
إتصالات النواب: رصدنا شكاوى المواطنين بشأن انتهاء باقات الإنترنت قبل موعدها
تقرير: ترحيل سري لفلسطينيين من الولايات المتحدة إلى الضفة عبر مطار بن جوريون
اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي

تريزيجيه
تريزيجيه
رباب الهواري

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عبر شاشة قناة MBC مصر، تفاصيل جديدة بشأن إصابة النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، والتي تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.
 

وأكد فايق أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لفترة ليست قصيرة، مشيرًا إلى أن مدة الغياب المتوقعة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، وفقًا للتقييم الطبي الأولي.
 

إصابة تريزيجيه في مواجهة شبيبة القبائل
 

وتعرض تريزيجيه للإصابة أثناء مشاركته في مباراة شبيبة القبائل، التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي شهدت صعوبة كبيرة من الناحية البدنية، بسبب قوة المنافس وارتفاع نسق اللعب طوال دقائق اللقاء.

وأثارت الإصابة قلق جماهير الأهلي، خاصة أن اللاعب يُعد من العناصر الأساسية والمؤثرة في تشكيل الفريق خلال الفترة الحالية.
 

الأهلي ينتظر تقرير الجهاز الطبي

وفي السياق نفسه، ينتظر الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدير الفني التقرير النهائي للجهاز الطبي، من أجل تحديد البرنامج العلاجي المناسب للاعب، وكذلك موعد عودته للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

ومن المنتظر أن يخضع تريزيجيه لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، لحسم مدى قوة الإصابة بدقة.

غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة

ويأتي غياب تريزيجيه في توقيت حساس، حيث يستعد الأهلي لخوض مباريات مهمة خلال الفترة المقبلة سواء في بطولة الدوري أو في دوري أبطال أفريقيا، ما يجعل غيابه مؤثرًا على حسابات الجهاز الفني، خصوصًا مع اعتماد الفريق على خبراته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق.


 

