غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عبر شاشة قناة MBC مصر، تفاصيل جديدة بشأن إصابة النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، والتي تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وأكد فايق أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لفترة ليست قصيرة، مشيرًا إلى أن مدة الغياب المتوقعة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، وفقًا للتقييم الطبي الأولي.



إصابة تريزيجيه في مواجهة شبيبة القبائل



وتعرض تريزيجيه للإصابة أثناء مشاركته في مباراة شبيبة القبائل، التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي شهدت صعوبة كبيرة من الناحية البدنية، بسبب قوة المنافس وارتفاع نسق اللعب طوال دقائق اللقاء.

وأثارت الإصابة قلق جماهير الأهلي، خاصة أن اللاعب يُعد من العناصر الأساسية والمؤثرة في تشكيل الفريق خلال الفترة الحالية.



الأهلي ينتظر تقرير الجهاز الطبي

وفي السياق نفسه، ينتظر الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدير الفني التقرير النهائي للجهاز الطبي، من أجل تحديد البرنامج العلاجي المناسب للاعب، وكذلك موعد عودته للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

ومن المنتظر أن يخضع تريزيجيه لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، لحسم مدى قوة الإصابة بدقة.

غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة

ويأتي غياب تريزيجيه في توقيت حساس، حيث يستعد الأهلي لخوض مباريات مهمة خلال الفترة المقبلة سواء في بطولة الدوري أو في دوري أبطال أفريقيا، ما يجعل غيابه مؤثرًا على حسابات الجهاز الفني، خصوصًا مع اعتماد الفريق على خبراته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق.



