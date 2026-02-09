قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟
رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي
يتموا أولاده.. أحزان في فيصل بسبب إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد مالك مطعم
بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين
هل يجوز صيام آخر أسبوع في شهر شعبان؟.. اعرف الرأي الشرعي
غلق القيد الشتوي للأندية المصرية رسميا
إتصالات النواب: رصدنا شكاوى المواطنين بشأن انتهاء باقات الإنترنت قبل موعدها
تقرير: ترحيل سري لفلسطينيين من الولايات المتحدة إلى الضفة عبر مطار بن جوريون
اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة
غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي

كهربا
كهربا
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، كواليس عودة محمود عبد المنعم «كهربا»، إلى صفوف الفريق البترولي.

وقال «الشريعي» في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة «أون سبورت مع سيف زاهر : تعاقدنا مع محمود كهربا لمده ٣ شهور بعدها اللاعب سيكون فري، ومفيش لاعب راجع بيته بيحط شروط على ناديه.

وأضاف: كهربا ابن من أبناء إنبي و نتمني له التوفيق.

وأتم نادي إنبي اتفاقه النهائي، للتعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، ليعود «الفولت العالي» مجددا إلى أضواء الدوري المصري، من بوابة الفريق البترولي.

ويأتي هذا التعاقد، بعد تجربة قصيرة لكهربا مع نادي القادسية، الذي تعاقد معه في بداية الموسم الجاري لموسم واحد، عقب فسخ عقده مع الاتحاد الليبي.

ويتمتع كهربا بسجل حافل من التجارب المحلية والدولية، حيث لعب في صفوف الأهلي والزمالك وإنبي في مصر.

كما خاض تجربة احترافية في أندية الاتحاد السعودي، جراسهوبرز، لوزيرن السويسري، هاتاي سبور التركي، ديبورتيفو أفيس البرتغالي.

كهربا محمود كهربا انبي كهربا ينضم أنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

ترشيحاتنا

مصرع 30 شخصا وإصابة آخرين جراء تحطم شاحنة شمال نيجيريا

مصرع 30 شخصا وإصابة آخرين في تحطم شاحنة شمال نيجيريا

ساناي تاكايشي

فوز تاريخي.. حزب رئيسة الوزراء اليابانية يحقق أغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية

أرشيفية

الأردن يدين القرارات الإسرائيلية لفرض السيادة غير الشرعية في الضفة الغربية

بالصور

رئيس لامبورجيني: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لنجاح العلامة الإيطالية.. ولا نية حاليا للسيارات الكهربائية

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد