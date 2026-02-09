رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، كواليس عودة محمود عبد المنعم «كهربا»، إلى صفوف الفريق البترولي.

وقال «الشريعي» في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة «أون سبورت مع سيف زاهر : تعاقدنا مع محمود كهربا لمده ٣ شهور بعدها اللاعب سيكون فري، ومفيش لاعب راجع بيته بيحط شروط على ناديه.

وأضاف: كهربا ابن من أبناء إنبي و نتمني له التوفيق.

وأتم نادي إنبي اتفاقه النهائي، للتعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، ليعود «الفولت العالي» مجددا إلى أضواء الدوري المصري، من بوابة الفريق البترولي.

ويأتي هذا التعاقد، بعد تجربة قصيرة لكهربا مع نادي القادسية، الذي تعاقد معه في بداية الموسم الجاري لموسم واحد، عقب فسخ عقده مع الاتحاد الليبي.

ويتمتع كهربا بسجل حافل من التجارب المحلية والدولية، حيث لعب في صفوف الأهلي والزمالك وإنبي في مصر.

كما خاض تجربة احترافية في أندية الاتحاد السعودي، جراسهوبرز، لوزيرن السويسري، هاتاي سبور التركي، ديبورتيفو أفيس البرتغالي.