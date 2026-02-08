الفولت العالي يعود للدوري المصري.. إنبي يقترب من ضم كهربا في صفقة انتقال حر

قبل ساعات قليلة على انتهاء فترة الانتقالات الشتوية؛ أتم نادي إنبي اتفاقه النهائي، للتعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، ليعود «الفولت العالي» مجددا إلى أضواء الدوري المصري، من بوابة الفريق البترولي.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه على “فيس بوك”: "إنبي يستعد للإعلان عن صفقة كهربا بشكل رسمي".



ومن المنتظر أن يعلن نادي إنبي بشكل رسمي، عن تفاصيل الصفقة ومدة العقد، خلال الساعات القليلة المقبلة، ليصبح كهربا أحد أبرز صفقات الميركاتو الشتوي الحالي.

وتنتهي فترة القيد في الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم، وآخر موعد للاستعلام الساعة الثالثة عصرًا.

محمود كهربا

ويأتي هذا التعاقد، بعد تجربة قصيرة لكهربا مع نادي القادسية، الذي تعاقد معه في بداية الموسم الجاري لموسم واحد، عقب فسخ عقده مع الاتحاد الليبي.

ويتمتع كهربا بسجل حافل من التجارب المحلية والدولية، حيث لعب في صفوف الأهلي والزمالك وإنبي في مصر.

كما خاض تجربة احترافية في أندية الاتحاد السعودي، جراسهوبرز، لوزيرن السويسري، هاتاي سبور التركي، ديبورتيفو أفيس البرتغالي.