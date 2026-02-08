قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته
قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط
تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون.. عملية احتيال على الحسابات البنكية
برلماني أوروبي: مجلس السلام لا يمكن أن يكون بديلا للأمم المتحدة
بسبب السودان.. مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة غدا
ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص
تمريرة سحرية لصلاح .. التعادل السلبي يسيطر على لقاء ليفربول والسيتي بعد مرور 60 دقيقة

محمد صلاح
محمد صلاح
مجدي سلامة

مرت 60 دقيقة من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 25 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ الشوط الأول بضغط قوي من لاعبي مانشستر سيتي من أجل تسجيل الهدف الأول إذ جاءت كرة داخل منطقة الجزاء لهالاند الذي سددها بقوة ولكن يتصدى لها حارس ليفربول ببراعة.

وفي الدقيقة 5، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي عن طريق سيمينو لكنها مرت بسلام على مرمى ليفربول.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي من ركلة حرة على رأس خوسانوف الذي سدد كرة مرت بسلام على مرمى ليفربول، في الدقيقة 8.

وفي الدقيقة 10، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي من ركلة حرة على رأس خوسانوف الذي سدد كرة مرت بسلام على مرمى ليفربول.

وواصل فريق مانشستر سيتي ضغطه من أجل إحراز الهدف الأول ولكن دفاعات ليفربول تتصدى لها.

وفي الدقيقة 28، تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح ليفربول عن طريق محمد صلاح مرت بسلام على مرمى مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 40، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي عن طريق عمر مرموش لكنها مرت بجوار المرمى، قبل أن يحصل مرموش على بطاقة صفراء؛ إثر تدخله على جرافينبرج لاعب ليفربول في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، واصل فريق مانشستر سيتي ضغطه ومن هجمة منظمة بدأت من آيت نوري ثم وصلت لمرموش الذي يمررها لسمينيو ويسددها بقوة ولكن يتألق الحارس أليسون.

وتلا ذلك هجمة مرتدة لصالح ليفربول عن طريق صلاح بتمريرة رائعة لإيكتيكي الذي يوجهها برأسه خارج المرمى.

وفي الدقيقة 60، أضاع كودي جاكبو فرصة الهدف الأول بعد تمريرة رائعة من فيرتز ولكن يسددها بعيدا عن المرمى.

جاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاى، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتى، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافينبرج، أليكسيس ماك أليستر، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكى، محمد صلاح، وكودى جاكبو.

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، مارك جويهي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: رودري، ريان نورى ، برناردو سيلفا

خط الهجوم: سيمينيو، عمر مرموش، وإيرلينج هالاند.

يتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 47 نقطة من 24 جولة، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر فريق أرسنال الذي يملك 56 نقطة من 25 جولة.

بينما يحتل فريق ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 39 نقطة من 24 جولة.

ليفربول ليفربول ومانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

