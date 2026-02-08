جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا

واصل وفد وزارة البترول والثروة المعدنية المشارك في مؤتمر التعدين الأفريقي ( إندابا 2026 ) المنعقد في مدينة كيب تاون بجنوب افريقيا اللقاءات والاجتماعات مع مستثمرى التعدين ، حيث التقى مع أسيموي كابونجا الرئيس التنفيذي لشركة ريسورسز مينرالز الأسترالية ، ومع المهندس تامر فهمى نائب رئيس شركة ايقات المصرية لمناجم الذهب ، ومع المسئولين بمجموعة موانىء ابوظبى .

شهدت اللقاءات متابعة جهود التنسيق خلال الفترة الأخيرة بين قطاع التعدين المصرى والشركات في اطار العمل على جذب استثمارات جديدة ، كما تم استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين المصرى والمستندة الى توافر المعادن والبنية التحتية ومصادر الطاقة وكذلك الإصلاحات الأخيرة التي عملت على تهيئة بيئة استثمارية جديدة واكثر تنافسية في هذا القطاع ، وتشمل الفرص جذب استثمارات جديدة في مجال البحث والتنقيب عن الذهب ، والمعادن الحيوية والاستراتيجية التي تمثل مستقبل الاقتصاد العالمى.

وعلي جانب آخر تطرق اللقاء مع المسئولين بمجموعة موانيء أبوظبي الي تعزيز التعاون الإقليمي المشترك في إطار المذكرة الموقعة بين الجانبين ، وتستهدف دمج الإمكانات الرقمية المتقدمة والخبرات التشغيلية التي تتمتع بها المجموعة مع البنية التحتية المتطورة لقطاع البترول المصري

ومن المقرر ان تشهد فعاليات المؤتمر المقرر افتتاحه غدا جلسة خاصة للترويج للاستثمار في قطاع التعدين المصرى والتعريف بمناخ الاستثمار الجديد في هذا القطاع .