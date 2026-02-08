قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئاسة الفلسطينية: قرارات الكابينت الإسرائيلي محاولة مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي
الأوقاف ردا على انتقادات تصميم زخارف المسجد العباسي: أصلية وتعود لتاريخ إنشائه
منتخب مصر لكرة الصالات يتأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026
أحمد موسى: أي تعديل وزاري هدفه تعزيز كفاءة الأداء الحكومي
قيادي بـ مستقبل وطن: شراكة القاهرة ومقديشو تدعم الاستقرار والتنمية بالمنطقة
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر الأحد 8 فبراير 2026
محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي: لدينا 13 فرعا تغطي مدن الإقليم
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب تراكم القمامة خلف أهرامات الجيزة: المشهد لا يليق بمصر
بالأسماء.. مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري| تعرف عليهم
أحمد موسى: التعديلات الوزارية إجراء طبيعي.. ومصر تواجه تحديات تحتاج حكومة واعية
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
اقتصاد

جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا

وفد وزارة البترول والثروة المعدنية يواصل مباحثاته في مؤتمر التعدين الافريقى
وفد وزارة البترول والثروة المعدنية يواصل مباحثاته في مؤتمر التعدين الافريقى
أمل مجدى

واصل وفد وزارة البترول والثروة المعدنية المشارك في مؤتمر التعدين الأفريقي ( إندابا 2026 ) المنعقد في مدينة كيب تاون بجنوب افريقيا اللقاءات والاجتماعات مع مستثمرى التعدين ، حيث  التقى مع أسيموي كابونجا الرئيس التنفيذي لشركة ريسورسز مينرالز الأسترالية ، ومع المهندس تامر فهمى نائب رئيس شركة ايقات المصرية لمناجم الذهب ، ومع المسئولين بمجموعة موانىء ابوظبى .

شهدت اللقاءات متابعة جهود التنسيق خلال الفترة الأخيرة بين قطاع التعدين المصرى والشركات في اطار العمل على جذب استثمارات جديدة ، كما تم استعراض  الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين المصرى  والمستندة الى توافر المعادن والبنية التحتية ومصادر الطاقة وكذلك الإصلاحات الأخيرة التي عملت على تهيئة بيئة استثمارية جديدة واكثر تنافسية في هذا القطاع ، وتشمل الفرص جذب استثمارات جديدة في مجال البحث والتنقيب عن الذهب ، والمعادن الحيوية والاستراتيجية التي تمثل مستقبل الاقتصاد العالمى.

وعلي جانب آخر تطرق اللقاء مع المسئولين بمجموعة موانيء أبوظبي الي تعزيز التعاون الإقليمي المشترك في إطار المذكرة الموقعة بين الجانبين ، وتستهدف  دمج الإمكانات الرقمية المتقدمة والخبرات التشغيلية التي تتمتع بها المجموعة مع البنية التحتية المتطورة لقطاع البترول المصري

ومن المقرر ان تشهد فعاليات المؤتمر المقرر افتتاحه غدا جلسة خاصة للترويج للاستثمار في قطاع التعدين المصرى والتعريف بمناخ الاستثمار الجديد في هذا القطاع .

