اشتعال المنافسة.. خريطة دراما مسلسلات رمضان 2026

مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق موسم دراما مسلسلات رمضان 2026، يترقب الجمهور واحدا من أكثر المواسم الدرامية زخما خلال السنوات الأخيرة، في ظل مشاركة واسعة لنجوم الصف الأول، وتنوع لافت في طبيعة الأعمال المعروضة، ما بين الأكشن والتشويق والدراما الاجتماعية والكوميديا والدراما الشعبية، الأمر الذي يعكس اشتعال المنافسة داخل السباق الرمضاني.

ويشهد الموسم حضورا مكثفا للأعمال الطويلة المكونة من 30 حلقة، إلى جانب المسلسلات القصيرة ذات الـ15 حلقة، وهو ما يمنح المشاهد مساحة أكبر للاختيار، ويعزز من حدة التنافس بين صناع الدراما، خاصة مع عرض نحو 40 عملا دراميا عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية المختلفة.

وفيما يلي خريطة مسلسلات رمضان 2026، مقسمة حسب عدد الحلقات، مع توضيح أبطال كل عمل وقنوات عرضه.

مسلسلات 30 حلقة

مسلسل الكينج

يخوض محمد إمام السباق الرمضاني من خلال مسلسل الكينج، الذي كتبه محمد صلاح العزاب وأخرجته شيرين عادل، وتشاركه البطولة ميرنا جميل ويعرض العمل عبر قناتي mbc مصر وmbc 5، إضافة إلى منصة mbc شاهد

مسلسل فخر الدلتا

ينتمي مسلسل فخر الدلتا إلى الأعمال ذات الطابع الاجتماعي، وهو من تأليف عبد الرحمن جاويش وإخراج هادي بسيوني، وبطولة أحمد رمزي وتارا عبود ويعرض المسلسل على قناتي dmc والحياة، إلى جانب منصة watchit

مسلسل درش

يقدم مصطفى شعبان بطولة مسلسل درش، الذي كتبه محمود حجاج وأخرجه أحمد خالد أمين، وتشاركه البطولة سهر الصايغ ويعرض المسلسل عبر قناة ON، بالتزامن مع عرضه على منصة watchit

مسلسل فن الحرب

يجمع مسلسل فن الحرب بين الأكشن والتشويق، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبدالتواب، وبطولة يوسف الشريف وريم مصطفى ويعرض العمل على قناة cbc، إلى جانب منصتي watchit ويانجو بلاي

مسلسل وننسى اللي كان

يعود التعاون بين ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي من خلال مسلسل وننسى اللي كان، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمود الخبيري ويعرض المسلسل عبر شاشة mbc مصر، ومنصة mbc شاهد

مسلسل على قد الحب

ينتمي مسلسل على قد الحب إلى الدراما الرومانسية الاجتماعية، وهو من تأليف مصطفى جمال هشام وإخراج خالد سعيد، وبطولة نيللي كريم وشريف سلامة ويعرض العمل على قناة cbc وروتانا دراما، إضافة إلى منصة watchit

مسلسل روج أسود

تشارك رانيا يوسف وداليا مصطفى في بطولة مسلسل روج أسود، الذي كتبه أيمن سليم وأخرجه محمد عبدالرحمن حماقي ويعرض المسلسل عبر قناتي النهار والمحور

مسلسل البخت

يخوض مسلسل البخت المنافسة الرمضانية بقصة درامية اجتماعية، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج معتز حسام، وبطولة عبير صبري وأحمد وفيق ويعرض العمل على قناتي المحور وأبو ظبي

مسلسل رأس الأفعى

يخوض مسلسل رأس الأفعى سباق دراما رمضان 2026 كأحد الأعمال ذات الطابع التشويقي، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير، ويشارك في بطولته أمير كرارة وشريف منير ويعرض المسلسل عبر شاشة قناة ON، بالتوازي مع طرحه على منصة watchit

مسلسل إفراج

ينتمي مسلسل إفراج إلى الأعمال الدرامية الاجتماعية ذات الطابع الإنساني، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة عمرو سعد وتارا عماد ويعرض العمل على قنوات mbc مصر وmbc العراق وmbc 1، إلى جانب إتاحته رقميا عبر منصة mbc شاهد

مسلسل على كلاي

يشارك مسلسل على كلاي في السباق الرمضاني بقصة تجمع بين الأكشن والدراما، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وبطولة أحمد العوضي ودرة ويعرض المسلسل على قناتي dmc وأبو ظبي، إضافة إلى منصة watchit

مسلسل المداح أسطورة النهاية

يعود مسلسل المداح بجزء جديد يحمل عنوان أسطورة النهاية، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة حمادة هلال وفتحي عبدالوهاب ويعرض العمل حصريا عبر قناة mbc مصر ومنصة mbc شاهد

مسلسل أولاد الراعي

يعتمد مسلسل أولاد الراعي على الدراما الاجتماعية، وهو من تأليف ريمون مقار وإخراج محمود كامل، وبطولة ماجد المصري وأمل بشوشة ويعرض المسلسل على قناتي dmc وcbc، إلى جانب قناة أبو ظبي، ومنصة watchit

مسلسلات 15 حلقة

مسلسل قطر صغنطوط

يعتمد مسلسل قطر صغنطوط على الكوميديا الاجتماعية، وهو من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج هاني حمدي، وبطولة محمد رجب وأحمد بدير ويعرض على قناتي النهار وروتانا دراما

مسلسل السوق الحرة

يناقش مسلسل السوق الحرة قضايا اجتماعية معاصرة، وهو من تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي، وبطولة حسام داغر ومحمد رضوان ويعرض المسلسل عبر قناة النهار

مسلسل إثبات نسب

يخوض مسلسل إثبات نسب السباق الرمضاني بقصة اجتماعية إنسانية، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد عبده، وبطولة درة ومحمود عبدالمغني ويعرض على قناة النهار

مسلسل نون النسوة

يركز مسلسل نون النسوة على قضايا اجتماعية معاصرة، وهو من تأليف محمد الحناوي وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة مي كساب وأحمد الرافعي ويعرض على قناة mbc مصر ومنصة mbc شاهد

مسلسل عين سحرية

ينتمي مسلسل عين سحرية إلى أعمال التشويق، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج سدير مسعود، وبطولة عصام عمر وباسم سمرة ويعرض العمل عبر قناة ON ومنصة يانجو بلاي

مسلسل المصيدة

يعتمد مسلسل المصيدة على أجواء الإثارة والتشويق، وهو من تأليف يحيى حمزة وإخراج مصطفى أبو سيف، وبطولة حنان مطاوع وخالد سليم ويعرض على قناتي النهار وروتانا دراما

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

يشارك مسلسل كلهم بيحبوا مودي في السباق الرمضاني بقصة اجتماعية، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، وبطولة ياسر جلال وأيتن عامر ويعرض على قناة ON وأبو ظبي ومنصة watchit

مسلسل اسأل روحك

ينتمي مسلسل اسأل روحك إلى الدراما النفسية الاجتماعية، وهو من تأليف محمد الحناوي وإخراج أسامة عرابي، وبطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي ويعرض المسلسل عبر قناة النهار

مسلسل مناعة

يعالج مسلسل مناعة قضايا إنسانية معاصرة، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج حسين المنباوي، وبطولة هند صبري ورياض الخولي ويعرض على قناة dmc ومنصة يانجو بلاي

مسلسل اتنين غيرنا

يقدم مسلسل اتنين غيرنا قصة اجتماعية رومانسية، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة آسر ياسين ودينا الشربيني ويعرض على قناة ON ومنصة watchit

مسلسل بابا وماما جيران

ينتمي مسلسل بابا وماما جيران إلى الأعمال الاجتماعية الخفيفة، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج أحمد عبدالوهاب، وبطولة أحمد داود وميرنا جميل ويعرض على قناة mbc مصر ومنصة mbc شاهد

مسلسل حد أقصى

يعتمد مسلسل حد أقصى على دراما إنسانية مكثفة، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج مايا أشرف زكي، وبطولة روجينا وخالد كمال ويعرض على قناة الحياة ومنصة watchit

مسلسل توابع

يطرح مسلسل توابع رؤية اجتماعية مختلفة، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل، وبطولة ريهام حجاج وأسماء أبو اليزيد ويعرض على قناتي الحياة وcbc، إضافة إلى منصة watchit

مسلسل أب ولكن

يناقش مسلسل أب ولكن العلاقات الأسرية من زاوية درامية، وهو من تأليف ماريان هاني وإخراج ياسين أحمد كامل، وبطولة محمد فراج وهاجر أحمد ويعرض على قناة dmc ومنصة watchit

مسلسل اللون الأزرق

ينتمي مسلسل اللون الأزرق إلى الدراما النفسية، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي، وبطولة جومانا مراد وأحمد رزق ويعرض على قناتي cbc والحياة، إضافة إلى منصة watchit

مسلسل هي كيميا

يقدم مسلسل هي كيميا معالجة درامية اجتماعية، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج إسلام خيري، وبطولة دياب ومصطفى غريب ويعرض على قناة mbc مصر ومنصة mbc شاهد

مسلسل حق ضايع

ينتمي مسلسل حق ضايع إلى الدراما الاجتماعية، وهو من تأليف الدكتور حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق، وبطولة أحمد صلاح حسني ونسرين أمين ولوسي ونضال الشافعي ويعرض على القنوات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام

مسلسل صحاب الأرض

يشارك مسلسل صحاب الأرض في سباق دراما رمضان 2026 ضمن الأعمال القصيرة ذات الطابع الاجتماعي، وهو من تأليف عمار صبري وإخراج بيتر ميمي، وبطولة منة شلبي وإياد نصار ويعرض المسلسل عبر قناتي الحياة وdmc، إلى جانب طرحه على منصة watchit

مسلسل كان ياما كان

يعتمد مسلسل كان ياما كان على معالجة درامية مختلفة، وهو من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل، وبطولة ماجد الكدواني ويسرا اللوزي ويعرض العمل على قناة dmc، إضافة إلى منصة يانجو بلاي

مسلسل حكاية نرجس

ينتمي مسلسل حكاية نرجس إلى الدراما الاجتماعية، وهو من تأليف عمار صبري وإخراج سامح علاء، وبطولة ريهام عبدالغفور وحمزة العيلي ويعرض المسلسل على قناة الحياة ومنصة watchit

مسلسل فرصة أخيرة

يخوض مسلسل فرصة أخيرة السباق الرمضاني بقصة إنسانية مكثفة، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج أحمد عادل سلامة، وبطولة محمود حميدة وطارق لطفي ويعرض على قناة dmc ومنصة watchit

مسلسل عرض وطلب

ينتمي مسلسل عرض وطلب إلى الأعمال الدرامية ذات الإيقاع السريع، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى، وبطولة سلمى أبو ضيف وعلي صبحي ويعرض العمل عبر قناة ON ومنصة watchit

مسلسل سوا سوا

يقدم مسلسل سوا سوا معالجة اجتماعية معاصرة، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج عصام عبدالحميد، وبطولة أحمد مالك وهدى المفتي ويعرض على قناة mbc مصر ومنصة mbc شاهد

مسلسل النص 2

يأتي مسلسل النص 2 كامتداد لنجاح الجزء الأول، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي، وبطولة أحمد مين وأسماء أبو اليزيد ويعرض على قناة ON ومنصة يانجو بلاي

مسلسل المتر سمير

يعتمد مسلسل المتر سمير على الكوميديا الاجتماعية، وهو من تأليف ممدوح متولي وإخراج خالد مرعي، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز وناهد السباعي ويعرض على قناة mbc مصر ومنصة mbc شاهد

مسلسل الست موناليزا

يشارك مسلسل الست موناليزا في موسم رمضان بقصة درامية نسائية، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، وبطولة مي عمر وسوسن بدر ويعرض العمل عبر قناة mbc مصر ومنصة mbc شاهد

مسلسل بيبو

يمزج مسلسل بيبو بين الكوميديا والدراما، وهو من تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شقيق، وبطولة كزبرة وسيد رجب ويعرض المسلسل على قنوات ON والحياة وcbc، إلى جانب منصة watchit