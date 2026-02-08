قلوب شابة ترسم البهجة.. خريجو حقوق سوهاج يحتفلون برمضان مع أطفال معهد الأورام

في لفتة إنسانية مميزة تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، نظم عدد من خريجي الدفعة السابعة كلية الحقوق جامعة سوهاج، زيارة خاصة إلى قسم الأطفال بمعهد أورام سوهاج، بهدف إدخال السرور على قلوب الأطفال المرضى والتخفيف من وطأة رحلتهم العلاجية.

لم تكن الزيارة مجرد حضور عابر، بل تحولت إلى يوم احتفالي متكامل داخل أروقة القسم، حيث حرص الشباب على توزيع أطباق الفاكهة الطازجة والفوانيس الرمضانية الملونة على الأطفال، في أجواء غلبت عليها البهجة والدفء الإنساني.

فقرات ترفيهية وضحكات متعالية

ولم تقتصر الفعالية على الهدايا فقط، بل تضمنت فقرات ترفيهية متنوعة، منها الرسم على الوجه بأشكال محببة للأطفال، إلى جانب ارتداء بعض المشاركين ماسكات، في محاولة لرسم الابتسامة على وجوه الصغار ولو لساعات قليلة.

وشهدت الفعاليات تفاعلًا كبيرًا من الأطفال وأسرهم، حيث علت الضحكات المكان، واختلطت مشاعر الفرح بالأمل، في مشهد عكس أهمية الدعم النفسي جنبًا إلى جنب مع العلاج الطبي.

وأكد القائمون على الزيارة أن الهدف الأساسي كان تخفيف الحمل النفسي عن الأطفال، وإشعارهم بأنهم ليسوا وحدهم في مواجهة المرض.

ومن جانبه، قال عبدالله اليمني، صاحب فكرة الزيارة ومنظمها، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن المبادرة جاءت انطلاقًا من إيمانهم بدور الشباب في خدمة المجتمع.

وأوضح:" أبسط حاجة ممكن نقدمها للأطفال دول إننا نحاول نرسم ضحكة على وشهم ونفكرهم إن الحياة لسه فيها فرح... التجربة كانت مؤثرة لكل المشاركين"، مؤكدًا أن رؤية ابتسامة طفل مريض كفيلة بأن تمنحهم دافعًا لتكرار الزيارة وتنظيم مبادرات مماثلة خلال الفترة المقبلة.