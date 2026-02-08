محافظة سوهاج تكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

كرم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، واللواء أحمد حسن أبو شرق مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، واللواء دكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء محافظة سوهاج، خلال الاحتفالية التي أقامتها القوات المسلحة وجمعية المحاربين القدماء بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك بمناسبة ذكرى " يوم الشهيد والمحارب القديم"، الذي يوافق التاسع من مارس كل عام.

محافظة سوهاج

حضر الحفل اللواء أحمد مصطفى السايس السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أسر الشهداء ومصابي الحرب، والقيادات التنفيذية والدينية.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره للدور الذى تقوم به جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب في رعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهم.

يأتي ذلك اتساقاً مع التوجيهات الدائمة للقيادة السياسية برعاية اسر الشهداء ومصابي العمليات الحربيه ويؤكد أن الدولة المصرية ستظل وفية العهد لكل من ضحي لأجل هذا الوطن واستقراره، مؤكدا الاعتزاز بهذا اليوم الغالي على قلوبنا جميعا.

وقال "المحافظ" إن احتفالنا اليوم يأتي تخليدا لذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، والذي يوافق التاسع من مارس كل عام، وهو تاريخ استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال حرب الاستنزاف.

من جانبه نقل مدير جمعية المحاربين القدماء تحيات الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، إلى أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بسوهاج، مؤكدا أن يوم الشهيد ذكرى عزيزة على قلوب كل المصريين، لافتا إلى أن نيل الشهادة شرف يسعى إليه جميع أفراد القوات المسلحة.

وأضاف: سيذكر التاريخ أن شهداء مصر الأبرار من رجال جيشها وشرطتها البواسل قد ضحوا بدمائهم الذكية من أجل حماية الوطن وبقاء حدوده آمنه على مر التاريخ، مشيرا إلى أننا نستدعي في هذا اليوم المعاني والقيم النبيلة التي ضحى شهدائنا من أجلها لرفع راية مصر عالية خفاقة.

وأضاف مدير جمعية المحاربين القدماء أن الجمعية لا تدخر جهدا لتوفير سبل العناية والرعاية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، موجها تحية شكر وتقدير لشهدائنا الأبرار ومصابي العمليات الحربية وأسرهم.

وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة حول منزلة الشهيد وفضل الشهادة في سبيل الله، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن شهداء القوات المسلحة والشرطة حلم الشهيد، واختتم الاحتفال بتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والسلام الوطني.