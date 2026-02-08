محافظ مطروح : مهرجان القاهرة للتمور يفتح منافذ وآفاق تسويقية جديدة

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود وزارة الزراعة فى أقامة فعاليات النسخة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للتمور بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور عادل النجار محافظ الجيزة

وأوضح المحافظ خلال المشاركة اليوم فى افتتاح المهرجان أن مثل هذه المهرجانات المتخصصة تعمل على فتح منافذ وآفاق تسويقية جديدة وتعريف المستهلكين والتجار بأحدث المنتجات، واضاف ان هذن المهرجانات تساهم فى تبادل الخبرات. وخاصة مع الاهتمام الذى توليه الدولة بقطاع التمور ووضع خطط التوسع فى زراعة الأصناف عالية القيمة وتعزيز قدرات التصنيع والتصدير، مشيدا بفكرة المعرض والتعاون الوثيق بين وزارة الزراعة ومختلف المحافظات التي تشتهر بزراعة النخيل منها محافظة مطروح في ضوء السعي للنهوض بزراعة المحصول وزيادة القيمة المضافة عبر تعبئة وتصنيع التمور.

الجدير بالذكر أن المهرجان مقام بالمتحف الزراعي بالدقي، ويشارك فيه كثر من 60 عارضا من مختلف المحافظات وبعض المشاركين من الدول العربية، من منتجي التمور والمنتجات الطبيعية المختلفة.