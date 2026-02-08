قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جودة عالمية وأسعار منافسة.. الأردن تطلع للتعاون مع قناة السويس لبناء اليخوت السياحية
حلمي عبد الباقي يكشف نتيجة جلسة التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية..خاص
إجراءات عاجلة لضبط أسعار الدواجن قبل رمضان.. والحبس عقوبة الزيادات غير المبررة
4 مفاجآت في التعديل الوزاري أمام "النواب" الثلاثاء.. وحركة محافظين واسعة تلي التشكيل
حصة الأسواق الناشئة تتجاوز 56% من إجمالى الناتج العالمى.. تفاصيل
قيادي بحزب الجيل: استقبال الرئيس الصومالي يعكس حنكة القيادة المصرية في قراءة مشهد الإقليم
شراكة استراتيجية.. وزير الخارجية لنظيره اليوناني: يجب سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
درجات حرارة مرتفعة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن حالة الطقس
الإمارات ترحب بخطة السلام الشاملة للسودان وتؤكد دعمها لوقف فوري لإطلاق النار
عاد ليبتكر.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز
بعد قرار التبكير .. هل يتم صرف مرتبات فبراير قبل رمضان؟
رمضان 2026| جيهان خليل تظهر بـ لوك مختلف في بوستر مسلسل درش
أخبار العالم

إثيوبيا تتهم إريتريا بالاحتلال وتلوح بالفوضى في القرن الإفريقي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

شهدت منطقة القرن الإفريقي تصاعدا كبيرا في التوتر خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت إثيوبيا أن القوات الإريترية تحتل أراضيها وتدعم جماعات تعتبرها أديس أبابا متمردة على الحكومة الفيدرالية، مهددة بضرورة انسحاب أسمرة من الأراضي الإثيوبية.


وقال وزير الخارجية الإثيوبي، جدعون تيموثيوس، في رسالة مؤرخة يوم السبت إلى نظيره الإريتري، إن التوغل الجديد للقوات الإريترية على طول الحدود المشتركة والمناورات العسكرية المشتركة مع الجماعات المسلحة داخل إثيوبيا تمثل أعمال عدوانية صريحة، وليس مجرد استفزازات، وأوضح أن إثيوبيا تطالب بإخلاء هذه القوات فورًا ووقف أي تعاون مع تلك الجماعات.


وأضاف الوزير الإثيوبي أن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات شاملة لتسوية كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الشؤون البحرية وقضية الوصول إلى البحر عبر ميناء عصب. واختتم رسالته بتحذير للحكومة والجيش الإريتري، مؤكداً على أهمية اختيار طريق السلام والازدهار بدلًا من الصراع والفوضى.


ويجري الجيش الإريتري حاليا مناورات مع إحدى الجماعات المسلحة في شمال غرب إثيوبيا، التي تضم إقليمي أمهرة وتيجراي المتنازعين مع الحكومة الفيدرالية بقيادة آبي أحمد، وهو ما تعتبره إثيوبيا احتلالًا لأراضيها.


وفي سياق متصل، تعمل مصر على تطوير محطات للطاقة الشمسية في إريتريا وأوغندا وجنوب السودان، في حين يسعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لعقد لقاء يجمع بين رئيس مصر ورئيس وزراء إثيوبيا لبحث أزمة سد النهضة.

منطقة القرن الإفريقي إثيوبيا القوات الإريترية أديس أبابا الأراضي الإثيوبية زير الخارجية الإثيوبي جدعون تيموثيوس

