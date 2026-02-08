إثيوبيا تتهم إريتريا بالاحتلال وتلوح بالفوضى في القرن الإفريقي

شهدت منطقة القرن الإفريقي تصاعدا كبيرا في التوتر خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت إثيوبيا أن القوات الإريترية تحتل أراضيها وتدعم جماعات تعتبرها أديس أبابا متمردة على الحكومة الفيدرالية، مهددة بضرورة انسحاب أسمرة من الأراضي الإثيوبية.



وقال وزير الخارجية الإثيوبي، جدعون تيموثيوس، في رسالة مؤرخة يوم السبت إلى نظيره الإريتري، إن التوغل الجديد للقوات الإريترية على طول الحدود المشتركة والمناورات العسكرية المشتركة مع الجماعات المسلحة داخل إثيوبيا تمثل أعمال عدوانية صريحة، وليس مجرد استفزازات، وأوضح أن إثيوبيا تطالب بإخلاء هذه القوات فورًا ووقف أي تعاون مع تلك الجماعات.



وأضاف الوزير الإثيوبي أن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات شاملة لتسوية كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الشؤون البحرية وقضية الوصول إلى البحر عبر ميناء عصب. واختتم رسالته بتحذير للحكومة والجيش الإريتري، مؤكداً على أهمية اختيار طريق السلام والازدهار بدلًا من الصراع والفوضى.



ويجري الجيش الإريتري حاليا مناورات مع إحدى الجماعات المسلحة في شمال غرب إثيوبيا، التي تضم إقليمي أمهرة وتيجراي المتنازعين مع الحكومة الفيدرالية بقيادة آبي أحمد، وهو ما تعتبره إثيوبيا احتلالًا لأراضيها.



وفي سياق متصل، تعمل مصر على تطوير محطات للطاقة الشمسية في إريتريا وأوغندا وجنوب السودان، في حين يسعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لعقد لقاء يجمع بين رئيس مصر ورئيس وزراء إثيوبيا لبحث أزمة سد النهضة.