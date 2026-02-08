عاد ليبتكر.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا عن التعاقد مع اللاعب محمد رضا بوبو قادمًا من صفوف نادي بيراميدز، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا كليوباترا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا، رحبت فيه باللاعب، مؤكدة عودته بقميص الفريق من جديد؛ في إشارة إلى بداية مرحلة جديدة يسعى خلالها لتقديم الإضافة وتحقيق الانتصارات.

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على فريق غزل المحلة بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري العام.

وسجل أهداف سيراميكا كليوباترا كل من فخري لاكاي "هدفان" وعمرو قلاوة، في الدقائق 16 و32 و90+1، بينما سجل هدفي غزل المحلة كل من عبيدي إينزا جيمي مونجا في الدقيقتين 29 و90+3 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة رفع فريق سيراميكا كليوباترا رصيده للنقطة 35؛ ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 17 ليحتل المركز الـ 14