أخبار العالم

آليات إيرانية تثير الجدل بأعمال حفر على الحدود العراقية

آليات إيرانية تنفذ أعمال حفر على الحدود العراقية تثير الجدل
آليات إيرانية تنفذ أعمال حفر على الحدود العراقية تثير الجدل
هاجر رزق

أظهر مقطع فيديو متداول اعتراض شيخ قبيلة بني مالك ضرغام المالكي وهو يعترض على وجود الآليات الإيرانية على أرضه، حيث أثارت أعمال حفر نفذت في مناطق حدودية بمحافظة البصرة العراقية جدلا واسعا. 


 

وقال المالكي إنه فوجئ بوجود آليات تقوم بأعمال تنقيب داخل أراض تعود للقبيلة دون إشعار مسبق أو توضيح رسمي لطبيعة العمل وحدوده، مؤكدا أن الاعتراض جاء "حرصا على الحقوق والممتلكات".


 

و في ذات السياق، كشفت وثائق أن أعمال الحفر تأتي ضمن إطار تعاون مشترك بين العراق وإيران، استنادا إلى تفاهمات سابقة تتعلق بالبحث عن رفات العسكريين المفقودين خلال الحرب العراقية الإيرانية، وتشمل عمليات المسح والتنقيب عددا من المواقع الحدودية في محافظة البصرة.


 

وبحسب الوثائق فإن فرقا فنية مختصة معنيه رسميا بتنفيذ عمليات البحث خلال فترة زمنية محددة، وفي مواقع متفرقة على الشريط الحدودي وبإشراف جهات حكومية معنية بالملف الإنساني للمفقودين.


 

ويعد ملف البحث عن المفقودين من القضايا الإنسانية العالقة منذ عقود، حيث تواصل الحكومتان العراقية والإيرانية عبر لجان مشتركة تنفيذ عمليات ميدانية في مناطق يعتقد أنها تضم رفات جنود قتلوا خلال الحرب(1980 ـ 1988)، وسط دعوات لتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والأهالي لتفادي أي إشكالات ميدانية.

