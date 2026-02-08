الغندور يهاجم التحكيم الأفريقي عقب حسارة المصري البورسعيدي

خسر النادي المصري البورسعيدي، أمام مضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «بيتر موكابا»، ضمن منافسات بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "التحكيم الأفريقي سيظل هو الأسوأ في منظومة الكرة الأفريقية و اللي حصل في المصري البورسعيدي النهاردة من التحكيم يعطينا انطباع عن ما يحدث داخل القارة"



موقف المصري وكايزر تشفيز في المجموعة

وبتلك الهزيمة، تعقد موقف النادي المصري، بعدما تجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، فيما رفع كايزر تشيفز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.