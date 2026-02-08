ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص

أكدت مصادر مطلعة لصدي البلد أن هناك نيه لإجراء حركة المحافظين خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من التعديل الوزاري المرتقب .

وأضافت المصادر أن التغير سيشمل عدد من المحافظات الحدودية و الصعيد و الدلتا ويضم عدد من اللواءات والمهندسين والدكاترة .

وتوقعت المصادر رحيل عدد من المحافظين منهم محافظين الوادي الجديد والبحر الأحمر والفيوم وبني سويف و المنوفية ومطروح ودمياط وسيتم تصعيد نواب من المحافظين لتولي المحافظات .

وأكدت المصادر أن اختيار المحافظين يأتي في إطار ضخ دماء جديدة في المحافظات لتنفيذ خطط الحكومة