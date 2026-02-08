قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: وثائق رسمية تؤكد صحة تحذيراتي حول محاولات زعزعة استقرار مصر
العشر الأواخر من شعبان بدأت منذ ساعات.. فهل يجوز صيام غد الإثنين؟
شبورة كثيفة وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الغد
تعزز اقتصادها بالعملة الصعبة.. أحمد موسى: مصر تتحول إلى قوة عالمية لإنتاج وتصدير التمور
بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن
مصطفى بكري: الوزارة الجديدة ستكون لفترة محددة من الوقت.. فيديو
رئيس حزب العدل: نحتاج لحكومة لديها سياسات واضحة تجاه المواطن
هل يشترط تبييت النية كل ليلة في الصيام؟.. الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي عن العلاقات مع الجزائر: مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة التحديات
رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة غدا
النيابة تحقق في واقعة انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرق الهلال الأحمر تؤمن 8000 متسابق من 75 دولة بماراثون القاهرة الدولي

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قامت فرق الهلال الأحمر المصري، بتأمين ماراثون القاهرة الدولي في نسخته الـ 12، والذي انطلقت واختتمت فعالياته من حديقة الميريلاند بمنطقة مصر الجديدة، الجمعة الماضية، بمشاركة أكثر من 8000 متسابق يمثلون 75 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وشارك الهلال الأحمر المصري بـ 50 فرد من فرقة استجابة أثناء الطوارئ، وفريق متكامل من الأطباء والتمريض، وحرص على إقامة نقاط طبية عند بداية ونهاية الماراثون، الذي تضمن عدة سباقات متنوعة لمسافات 21 كم، و10 كم، و5 كم، بالإضافة إلى سباق 2 كم (جرية عائلية)، بما أتاح الفرصة أمام المحترفين والهواة والعائلات للمشاركة.

وقدمت فرق الهلال الأحمر المصري استجابة فورية لنحو 270 حالة إصابة، شملت تقديم خدمات الإسعافات الأولية لعدد من الإصابات منها: عظام وعضلات،  سحجات وجروح، إضافة لـ مشاكل تنفس،  آلام في البطن، هبوط وإغماء، وتقديم خدمات الدعم النفسي. 

ويأتي هذا الانتشار ضمن جهود الهلال الأحمر المصري لتأمين الفعاليات الكبرى والاحتفالات الجماهيرية، والتعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة لتأمين البطولات الرياضية والسباقات الكُبرى التي تشهد حضورًا جماهيريًا وذلك انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية كجهاز مساند لسلطات الدولة في أوقات السلم والأزمات.

فرق الهلال الأحمر المصري ماراثون القاهرة الدولي حديقة الميريلاند مصر الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

ترشيحاتنا

ضحايا حادث بني سويف

وفاة عروسين بعد شهر من زفافهما إثر استنشاقهما غاز ببني سويف

النائب العام

النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة القاهرة لعرض الكشوف ربع السنوية

وزير الشؤون النيابية

وزير الشؤون النيابية يؤكد حرص الحكومة على التعاون الكامل مع البرلمان ودعم تطوير القطاع الصحي

بالصور

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

كزبرة
كزبرة
كزبرة

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

المزيد