فرق الهلال الأحمر تؤمن 8000 متسابق من 75 دولة بماراثون القاهرة الدولي

قامت فرق الهلال الأحمر المصري، بتأمين ماراثون القاهرة الدولي في نسخته الـ 12، والذي انطلقت واختتمت فعالياته من حديقة الميريلاند بمنطقة مصر الجديدة، الجمعة الماضية، بمشاركة أكثر من 8000 متسابق يمثلون 75 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وشارك الهلال الأحمر المصري بـ 50 فرد من فرقة استجابة أثناء الطوارئ، وفريق متكامل من الأطباء والتمريض، وحرص على إقامة نقاط طبية عند بداية ونهاية الماراثون، الذي تضمن عدة سباقات متنوعة لمسافات 21 كم، و10 كم، و5 كم، بالإضافة إلى سباق 2 كم (جرية عائلية)، بما أتاح الفرصة أمام المحترفين والهواة والعائلات للمشاركة.

وقدمت فرق الهلال الأحمر المصري استجابة فورية لنحو 270 حالة إصابة، شملت تقديم خدمات الإسعافات الأولية لعدد من الإصابات منها: عظام وعضلات، سحجات وجروح، إضافة لـ مشاكل تنفس، آلام في البطن، هبوط وإغماء، وتقديم خدمات الدعم النفسي.

ويأتي هذا الانتشار ضمن جهود الهلال الأحمر المصري لتأمين الفعاليات الكبرى والاحتفالات الجماهيرية، والتعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة لتأمين البطولات الرياضية والسباقات الكُبرى التي تشهد حضورًا جماهيريًا وذلك انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية كجهاز مساند لسلطات الدولة في أوقات السلم والأزمات.