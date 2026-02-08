رئيس حزب العدل: نحتاج لحكومة لديها سياسات واضحة تجاه المواطن

علّق النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، على ملامح التعديل الوزاري المرتقب قائلًا: "كنت أتمنى أن نكون أمام حكومة جديدة بالكامل، لكننا أمام تعديل وزاري بشكل عام، وواضح أننا نحتاج إلى سياسات مختلفة، فالمصريون مقبلون على شهر رمضان ويحتاجون أن يشعروا بتغيير حقيقي في حياتهم وقدرتهم الشرائية، واحتياجاتهم اليومية، وأسرهم في التعليم والصحة والمستلزمات الأساسية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار قائلًا: "السؤال الأكبر: كيف، ومع بقاء رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة ستتغير السياسات الاقتصادية؟ وما هي المؤشرات على ذلك؟".

وأكمل قائلًا: "المؤشرات الاقتصادية الكلية تتحسن، صحيح، لكن أسباب تحسنها تعود إلى صفقات طارئة ومؤقتة مثل رأس الحكمة، ولا يمكن أن نغفل أن هذه المؤشرات تحسنت بسبب تلك الصفقة".

وعن تقييمه للأداء الاقتصادي لحكومة مدبولي قال:"أداء الحكومة الاقتصادي لم يكن رشيدًا، ولم يكن جيدًا، ولم يكن سياسيًا، لدينا مشكلة في عدم وجود حكومة سياسية، نحتاج إلى مستشارين سياسيين ومتحدثين إعلاميين لديهم قدر من الممارسة السياسية؛حتى نخاطب الناس بشكل أفضل، أنا شاهد على كثير من الوقائع، فمثلًا هناك مشروعات قوانين جيدة جدًا، ولكن يُساء فهمها في الشارع؛ بسبب سوء شرحها للناس".

وأكد: "ليس من الضروري أن تكون كل الحقائب الوزارية تكنوقراط فقط؛ بل أرى أنه من الضروري أن تكون لها ممارسة سياسية، لا تكنوقراط فحسب".