أحمد موسى: وثائق رسمية تؤكد صحة تحذيراتي حول محاولات زعزعة استقرار مصر
العشر الأواخر من شعبان بدأت منذ ساعات.. فهل يجوز صيام غد الإثنين؟
شبورة كثيفة وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الغد
تعزز اقتصادها بالعملة الصعبة.. أحمد موسى: مصر تتحول إلى قوة عالمية لإنتاج وتصدير التمور
بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن
مصطفى بكري: الوزارة الجديدة ستكون لفترة محددة من الوقت.. فيديو
رئيس حزب العدل: نحتاج لحكومة لديها سياسات واضحة تجاه المواطن
هل يشترط تبييت النية كل ليلة في الصيام؟.. الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي عن العلاقات مع الجزائر: مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة التحديات
رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة غدا
النيابة تحقق في واقعة انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية
رئيس حزب العدل: نحتاج لحكومة لديها سياسات واضحة تجاه المواطن

النائب عبد المنعم إمام
النائب عبد المنعم إمام
محمد شحتة

علّق النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، على ملامح التعديل الوزاري المرتقب قائلًا: "كنت أتمنى أن نكون أمام حكومة جديدة بالكامل، لكننا أمام تعديل وزاري بشكل عام، وواضح أننا نحتاج إلى سياسات مختلفة، فالمصريون مقبلون على شهر رمضان ويحتاجون أن يشعروا بتغيير حقيقي في حياتهم وقدرتهم الشرائية، واحتياجاتهم اليومية، وأسرهم في التعليم والصحة والمستلزمات الأساسية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار قائلًا: "السؤال الأكبر: كيف، ومع بقاء رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة ستتغير السياسات الاقتصادية؟ وما هي المؤشرات على ذلك؟".

وأكمل قائلًا: "المؤشرات الاقتصادية الكلية تتحسن، صحيح، لكن أسباب تحسنها تعود إلى صفقات طارئة ومؤقتة مثل رأس الحكمة، ولا يمكن أن نغفل أن هذه المؤشرات تحسنت بسبب تلك الصفقة".

وعن تقييمه للأداء الاقتصادي لحكومة مدبولي قال:"أداء الحكومة الاقتصادي لم يكن رشيدًا، ولم يكن جيدًا، ولم يكن سياسيًا، لدينا مشكلة في عدم وجود حكومة سياسية، نحتاج إلى مستشارين سياسيين ومتحدثين إعلاميين لديهم قدر من الممارسة السياسية؛حتى نخاطب الناس بشكل أفضل، أنا شاهد على كثير من الوقائع، فمثلًا هناك مشروعات قوانين جيدة جدًا، ولكن يُساء فهمها في الشارع؛ بسبب سوء شرحها للناس".

وأكد: "ليس من الضروري أن تكون كل الحقائب الوزارية تكنوقراط فقط؛ بل أرى أنه من الضروري أن تكون لها ممارسة سياسية، لا تكنوقراط فحسب".

