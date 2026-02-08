أحمد موسى: التعديلات الوزارية إجراء طبيعي.. ومصر تواجه تحديات تحتاج حكومة واعية

أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن التعديلات الوزارية المرتقبة تأتي ضمن الإجراءات الطبيعية للحياة السياسية، مشيرًا إلى أن استمرار أي مسؤول في منصبه ليس أمرًا دائمًا، بل يرتبط بإنجاز المهام الموكلة إليه بنجاح.

وأوضح موسى، أن هذه التغييرات تعكس سنة الحياة السياسية، وقال: «الوزراء الذين أنجزوا مهمتهم، نقول لهم متشكرين، ونتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم».

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياته، ويعمل بدقة شديدة لمتابعة كل تفاصيل الدولة، مشددًا على أن قراراته تأتي بحرص شديد وتوازن كامل، بعيدًا عن أي انفعال، وذلك لضمان أمن واستقرار مصر وشعبها.

لفت موسى، إلى أن مصر تمر بـتحديات داخلية وخارجية صعبة، وأن الإدارة الناجحة لتلك المرحلة تعتبر عاملًا أساسيًا لتجاوز أي أزمات محتملة، مشيرا إلى أن الدولة خرجت قوية من أزمات سابقة مثل 2011، بفضل جهود القيادة والمتابعة المستمرة.

واختتم موسى حديثه بالقول، أن الرئيس السيسي يعمل على مدار الساعة بدون ضجيج إعلامي كبير، مؤكدًا أنه يتحمل المسؤولية أمام الله والشعب المصري، ويحرص على اتخاذ كل خطوة بما يضمن مصلحة المواطن واستقرار الدولة.