الرئاسة الفلسطينية: قرارات الكابينت الإسرائيلي محاولة مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي
الأوقاف ردا على انتقادات تصميم زخارف المسجد العباسي: أصلية وتعود لتاريخ إنشائه
منتخب مصر لكرة الصالات يتأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026
أحمد موسى: أي تعديل وزاري هدفه تعزيز كفاءة الأداء الحكومي
قيادي بـ مستقبل وطن: شراكة القاهرة ومقديشو تدعم الاستقرار والتنمية بالمنطقة
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر الأحد 8 فبراير 2026
محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي: لدينا 13 فرعا تغطي مدن الإقليم
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب تراكم القمامة خلف أهرامات الجيزة: المشهد لا يليق بمصر
بالأسماء.. مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري| تعرف عليهم
أحمد موسى: التعديلات الوزارية إجراء طبيعي.. ومصر تواجه تحديات تحتاج حكومة واعية
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
توك شو

أحمد موسى: التعديلات الوزارية إجراء طبيعي.. ومصر تواجه تحديات تحتاج حكومة واعية

رنا عبد الرحمن

أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن التعديلات الوزارية المرتقبة تأتي ضمن الإجراءات الطبيعية للحياة السياسية، مشيرًا إلى أن استمرار أي مسؤول في منصبه ليس أمرًا دائمًا، بل يرتبط بإنجاز المهام الموكلة إليه بنجاح.

وأوضح موسى، أن هذه التغييرات تعكس سنة الحياة السياسية، وقال: «الوزراء الذين أنجزوا مهمتهم، نقول لهم متشكرين، ونتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم».

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياته، ويعمل بدقة شديدة لمتابعة كل تفاصيل الدولة، مشددًا على أن قراراته تأتي بحرص شديد وتوازن كامل، بعيدًا عن أي انفعال، وذلك لضمان أمن واستقرار مصر وشعبها.

 لفت موسى، إلى أن مصر تمر بـتحديات داخلية وخارجية صعبة، وأن الإدارة الناجحة لتلك المرحلة تعتبر عاملًا أساسيًا لتجاوز أي أزمات محتملة، مشيرا إلى أن الدولة خرجت قوية من أزمات سابقة مثل 2011، بفضل جهود القيادة والمتابعة المستمرة.

واختتم موسى حديثه بالقول، أن الرئيس السيسي يعمل على مدار الساعة بدون ضجيج إعلامي كبير، مؤكدًا أنه يتحمل المسؤولية أمام الله والشعب المصري، ويحرص على اتخاذ كل خطوة بما يضمن مصلحة المواطن واستقرار الدولة.

الفنانة جيهان خليل

جيهان خليل بوجهين مختلفين في دراما رمضان 2026

أسرة مسلسل "إعلام وراثة" تنتقل إلى القاهرة الجديدة

أسرة مسلسل "إعلام وراثة" تنتقل إلى القاهرة الجديدة

الفنانة هالة فاخر

هالة فاخر تكشف لـ صدى البلد شخصيتها في مسلسل السوق الحرة| فيديو

بالصور

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه وتعتذر لنقابة الموسيقيين

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

