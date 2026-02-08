6 مستشفيات حكومية تستقبل حالات إدمان الإنترنت مجانًا| تعرف عليها

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إطلاق المرحلة الأولى من شبكة عيادات علاج إدمان الإنترنت، والتي تشمل تشغيل 6 عيادات داخل 6 مستشفيات كبرى للصحة النفسية على مستوى الجمهورية.

مستشفيات العباسية والخانكة

وأوضح حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العيادات تم تشغيلها في مستشفيات العباسية والخانكة بالقاهرة الكبرى، والمعمورة بالإسكندرية، ودميرة بمحافظة الدقهلية، والمنيا، وأسيوط، مشددًا على أن الدولة تتحمل كامل تكلفة العلاج دون أي أعباء مالية على المواطنين.

وأشار حسام عبد الغفار، إلى أن نوعية الدعم والعلاج المُقدم تختلف من حالة لأخرى، لافتًا إلى أنه تم تدريب 120 من الأطقم الطبية وفق أحدث البروتوكولات العلاجية للتعامل مع سوء استخدام الإنترنت.

فرق متخصصة

ونوه حسام عبد الغفار، بأن العيادات تعمل يوم الأربعاء من كل أسبوع، مؤكدًا أن علاج إدمان الإنترنت متاح مجانًا داخل المستشفيات الحكومية، من خلال فرق متخصصة تضم أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين، للتعامل مع الأطفال وأولياء الأمور والبالغين على حد سواء، مشيرًا إلى إتاحة التواصل الهاتفي مع المنصة القومية للصحة النفسية للحصول على خدمات علاج إدمان الإنترنت مجانًا.