تشكيل بيراميدز في مواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال إفريقيا
الرئيس السيسي : مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم استقرار الصومال
في 3 دقائق.. المصري يتعادل وكايزر تشيفز يتقدم بالهدف الثاني فى الكونفدرالية
كيف نحبب أطفالنا في الصيام؟.. نصائح تربوية لبداية صحيحة في رمضان دون ضغط
زيسكو الزامبي يسجل الهدف الأول أمام الزمالك بالكونفيدرالية
جلسة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لنظر التعديل الوزاري
حفلات عيد الحب 2026.. حماقي في السعودية وهيفاء بـ لبنان وإليسا كندا وأمريكا
مناع: الثلاثاء المقبل.. جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قضية مهمة
سيدات سلة سموحة.. سيطرة كاملة في الدوري
قبل رمضان.. الياميش بأسعار مخفضة بنسبة 25% في المجمعات الاستهلاكية
ارتفاع أسعار الذهب .. وهذه قيمه عيار 21
إسرائيل: هبوط اضطراري لطائرة «ويز إير» في مطار بن جوريون بعد الاشتباه بحدث أمني
برلمانية: زيارة وزير الصحة لمعبر رفح تؤكد دعم مصر المستمر للفلسطينيين

عبد الرحمن سرحان

قالت النائبة الدكتورة ريهام أبو الحسن، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن زيارة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان لـ معبر رفح، تأتي في إطار متابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين الفلسطينيين، والتأكد من جاهزية الفرق الطبية والإمكانات المتوفرة للتعامل مع الحالات الحرجة.

وأضافت أبو الحسن، في تصريح صحفي لها اليوم، أن وزير الصحة اطلع خلال الزيارة على الاستعدادات الخاصة لتقديم كل الدعم الطبي للمصابين الفلسطينيين الذين يعبرون إلى مصر لتلقي العلاج، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم منذ لحظة دخولهم الأراضي المصرية، بما يعكس موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

وأشارت عضو صحة البرلمان إلى أن زيارة الوزير تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوسيع نطاق الرعاية الصحية للفلسطينيين وتوفير كافة الإمكانات الطبية المتاحة، مشددة على أن مصر لن تتوانى في تقديم الدعم الإنساني والطبي الشامل لشعب فلسطين الشقيق، سواء عبر معابر الحدود أو داخل المستشفيات المصرية.

واختتمت الدكتورة ريهام أبو الحسن حديثها، بالقول إن "مصر تقف دائمًا مع فلسطين في كل الأزمات، وحرصها على تقديم الرعاية الطبية للمصابين يعكس التزام الدولة بالقيم الإنسانية والدور العربي والإنساني الذي تضطلع به تجاه الأشقاء الفلسطينيين".

