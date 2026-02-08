قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جار اتخاذ الإجراءات القانونية.. نانسي عجرم تحذر مروجي الشائعات حولها
ماذا ينتظر المستأجرون.. قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة؟
جنرال إسرائيلي سابق يتوقع انهيار دولة الاحتلال قبل بلوغها المائة عام
تفاصيل مفاوضات غزل المحلة لضم كهربا في الميركاتو الشتوي
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المنظمات الأهلية الفلسطينية: نقدر جهود مصر في فتح معبر رفح من الاتجاهين

المنظمات الأهلية الفلسطينية نؤكد أهمية ما قامت به مصر لفتح المعبر من كلا الاتجاهين
المنظمات الأهلية الفلسطينية نؤكد أهمية ما قامت به مصر لفتح المعبر من كلا الاتجاهين
أ ش أ

 أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أهمية ما قامت به مصر من ضغط لفتح معبر رفح من كلا الاتجاهين والعمل على التخفيف من وطأة معاناة الفلسطينيين من خلال استمرار إدخال المساعدات بكل الوسائل .

وقال الشوا - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إنه منذ اليوم الأول لفتح المعبر ونحن نعمل مع الأمم المتحدة والمؤسسات المختلفة من أجل استقبال هذه الحالات وتوفر ما يمكن توفيره خصوصا احتياجات الإيواء ومستلزماتها للأسر التي فقدت منازلها والمتابعة الطبية مع مستشفيات قطاع غزة".

وأضاف أن قضية الحماية مهمة للغاية في ظل ما تعرض له العائدين من معبر رفح بعد أن أقام الاحتلال الإسرائيلي نقطة تفتيش وتدقيق والتي شهدنا معاناة شديدة يعاني منها المواطن الفلسطيني ورغم ذلك يظهر الفلسطينيون ثباتا على أرضهم ، معربا عن أمله في جهد دولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع نقطة التفتيش التي تمثل تعقيدا وتقييدا إضافيا لمعاناة المواطن الفلسطيني.

وأشار إلى أننا على تواصل مع كل الجهات الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاحترام اتفاق المعابر لعام 2005 والذي ينص على أن المعبر هو معبر فلسطيني مصري دون تدخل إسرائيلي الذي من شأنه أن يعقد المشهد ، منوها بأن فتح معبر رفح يمثل خطوة مهمة لمواجهة مخطط التهجير الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضه وتثبيته كمرحلة أساسية في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح أن هناك تنسيقا مع كل الجهات التي تقدم المساعدات حتى نستطيع أن نضع الأسر الفلسطينية في مناطق الشمال وصولا إلى غزة كأولوية قصوى لتقديم المساعدات إليها في ظل أنها بحاجة ماسة للكثير من الجهود على الصعيد الطبي والصعيد الإغاثي والإيواء بشكل خاص بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ، مشيدا بالدور الهام للحملة المصرية لإغاثة قطاع غزة والتي قدمت الكثير لأهالي القطاع.

أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية فتح المعبر التخفيف من وطأة معاناة الفلسطينيين استمرار إدخال المساعدات بكل الوسائل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

ترشيحاتنا

أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية

مصلحة الضرائب العقارية: 2 مليون وحدة من أصل 55 مليونا ستدفع ضرائب

مصر للطيران

تحركات برلمانية ورقابة مشددة بعد تأخر إقلاع طائرات بمطار القاهرة.. واستجابة عاجلة من وزارة الطيران

المستشار عصام فريد ، رئيس مجلس الشيوخ

رئيس الشيوخ: الإعلام خط الدفاع الأول عن الدولة وبناء الوعي الوطني

بالصور

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد