فضائح وملفات جزيرة إبستين.. ما سبب بيان نانسي عجرم الغاضب؟

انتشرت العديد من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بيان الفنانة نانسي عجرم، التحذيري، التي وجهته لمروجي الشائعات ضدها.

وتساءل الكثيرون حول الشائعات التي لاحقت نانسي عجرم، مؤخرًا وجعلها تصدر بيانًا تحذيريًا تعبر فيه عن غضبها واستياءها.

وبالبحث تبين أن عدد من اللجان الموجهة ضد نانسي عجرم، روج بالكذب أن اسمها موجود ضمن الوثائق المسربة لجزيرة إبستين، واستعانوا بمقطع فيديو من عشاء سريالي لها.

وزعم مروجي الشائعات أن مقطع الفيديو لـ نانسي عجرم، مع زوجها فادي الهاشم، في جزيرة إبستين، وهو أمر عار من الصحة، فالفيديو يعود إلى عام 2017، من عشاء سريالي لـ نانسي، مع زوجها في مدينة مونت كارلو الفرنسية.

واعتمدت طقوس العشاء السريالي، على تقديم أطباق طعام بشكل فني يبدو غريبًا أو خياليًا، لتحدي التوقعات، وأثبتت منصة “تقنية من أجل السلام”، آنذاك، أن الادعاءات حول الطقوس المريبة غير صحيحة، والمشاهد هي جزء من تجربة عشاء فني.

بيان نانسي عجرم

أصدرت الفنانة نانسي عجرم، بيانًا تحذيريًا لكل من يروج الشائعات تجاهها، بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاههم بعد تداول صور وفيديوهات مفبركة لها في حفل خاص.

وقالت نانسي عجرم، في بيانها: «بیان توضيحي صادر عن المكتب الإعلامي للفنانة نانسي عجرم، يهم المكتب الإعلامي للفنانة نانسي عجرم توضيح أن ما يتم تداوله مؤخرًا من شائعات ومعلومات كاذبة يندرج ضمن إطار الافتراء والتشهير المتعمّد، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة كما أن ربط اسمها بأي ملفات أو جهات هو أمر عار تماما عن الصحة».

وتابعت نانسي عجرم: «وعليه، يؤكد المكتب أنّه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أو إعادة تداول هذه الأخبار الكاذبة عبر أي وسيلة كانت، دون أي تهاون».

وأضافت نانسي عجرم: «نهيب بالجميع تحمّل المسؤولية وتحري الدقة، والامتناع عن الانجرار وراء الشائعات المضللة.. مع التقدير المكتب الإعلامي للفنانة نانسي عجرم».



ألبوم نانسي عجرم

من جهة أخرى، احتفلت الفنانة نانسي عجرم، مع جمهورها ومحبيها بألبومها الجديد Nancy 11، التي طرحتها أول أمس الخميس.

ونشرت نانسي عجرم، مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه تحتفل مع جمهورها الألبوم الجديد.

أعمال نانسي عجرم

طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان “طول عمري نجمة”.

وتعتبر أغنية “طول عمري نجمة” هى التعاون الأخير بين نانسي عجرم والملحن الراحل محمد رحيم.