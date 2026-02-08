قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحبس سنة عقوبة التقاط صور وفيديوهات للأشخاص دون علمهم.. تفاصيل
متى نبدأ تعويد الأطفال على الصيام؟.. استشارية أسرية توضح
التعليم تراقب إلتزام المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية الوطنية وتطبيق اجراءات السلامة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو في كأس الكونفدرالية
بعد قليل| بدء أولى جلسات استئناف البلوجر قمر الوكالة على حبسها 6 أشهر
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟
لسه خارجة من المعرض.. اشتعال سيارة على طريق بنها شبرا الحر
مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات والمنشآت الطبية والنازحين في السودان
ما حكم صيام أيام القضاء والنذر في النصف الثاني من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
يقترب من 8000 جنيه.. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر مع بداية 2026؟
اقتصاد

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء
آية الجارحي

شهدت أسعار الدواجن، في المزارع والأسواق ارتفاعا كبيرا خلال الاسبوع الماضي بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان 2026.

وقفز سعر الدواجن البيضاء متجاوزا الـ 100 جنيه في الكيلو الواحد في الاسواق.

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية،  إن الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات للنظر ملف صناعة الدواجن وإذا لم تتم الاستجابة للعمل على ضبط السوق، سيكون هناك قرار على الفور، في إشارة إلى اللجوء للاستيراد.

وبلغ سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 90 جنيهًا، بعدما كان قد تراجع إلى مستوى 65 جنيهًا خلال الشهر الماضي، وعلى مستوى الأسواق، تراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 105 و110 جنيهات.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد في المزارع والأسواق، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء بين 85 و 90   جنيهًا في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 105 و110 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات 70 جنيها للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 80و85 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 115 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 120 و125 جنيها.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 130 و140 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 135 و145 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 13و14 جنيها.

الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 110 و115 جنيهاً.

سعر البانيه: بين 215 و230 جنيهات.

سعر الكبد والقوانص: 145 جنيها.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 65  و70 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 190 جنيهًا.

سعر البط: 160 ل 170 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.

