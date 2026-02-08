قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل قمة الليلة.. أرقام لا تُنسى لـ محمد صلاح ضد مانشستر سيتي
ملعب العقدة والضغوط.. ماذا ينتظر ريال مدريد في ميستايا أمام فالنسيا فى الدوري الإسباني؟
اليوم .. انتهاء الميركاتو الشتوي في الدوري المصري
احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد
ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس الأيام المقبلة
مستقبل محمد صلاح مع ليفربول يفتح الباب لسيناريو سعودي كبير
حرارة فبراير تعيد سيناريو 2010.. العظمى تلامس 30 درجة وتحذيرات من تخفيف الملابس
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه
الكويت تُدين استهداف منشآت مدنية وقوافل إغاثة في ولايتي شمال وجنوب كردفان بالسودان
تحرك الدفعة الخامسة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
مواجهة إفريقية مرتقبة للزمالك أمام زيسكو الزامبي.. الموعد والقنوات الناقلة
11 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو بالكونفيدرالية الإفريقية
أصل الحكاية

ولاء خنيزي

يخوض فريق الزمالك عصر اليوم الأحد مواجهة مهمة خارج الديار عندما يحل ضيفًا على فريق زيسكو الزامبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في لقاء يسعى خلاله الأبيض إلى تعزيز صدارته والاقتراب خطوة جديدة من التأهل.

ترتيب المجموعة الرابعة قبل الجولة الخامسة

يتربع الزمالك على قمة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط بينما يأتي المصري في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ويحتل كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط فيما يتذيل زيسكو الزامبي جدول الترتيب دون أن يحصد أي نقطة حتى الآن.

موعد المباراة وملعب اللقاء

يحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر اليوم الأحد على استاد ليفي مواناواسا وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة واستديو التحليل

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة أحداث المباراة على الهواء مباشرة من خلال استديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة السابقين وذلك في إطار تغطيتها لمنافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

وتعتبر الشبكة القطرية صاحبة الحقوق الرسمية والحصرية لبث منافسات مرحلة المجموعات وحتى المباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا.

طاقم التحكيم ومراقبو المباراة

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم كاميروني بقيادة عبدول ميفير حكمًا للساحة ويعاونه كارين فومو أتشيمبونج ورودريجو مانيه مبيلي مساعدين أول وثاني بينما يتولى أنطوان ماكس ديبادو مهمة الحكم الرابع.

واختار الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي بوانيا تينداي مراقبًا عامًا على المباراة في حين يتولى آلان برايس من جمهورية إفريقيا الوسطى مهمة مراقبة الحكام.

اهتمام من نادٍ ليبي بضم شيكو بانزا وترقب داخل الزمالك للعرض الرسمي

وفي سياق منفصل تتابع إدارة نادي الزمالك باهتمام تطورات موقف اللاعب الأنجولي شيكو بانزا في ظل وجود رغبة من أحد الأندية الليبية للتعاقد معه حيث تنتظر الإدارة وصول عرض رسمي من أجل حسم القرار النهائي بشأن بقائه مع الفريق أو الموافقة على رحيله.

موقف الإدارة من مستقبل اللاعب

أفاد مصدر داخل النادي أن ملف شيكو بانزا لا يزال قيد الدراسة وأن الإدارة لن تتخذ قرارًا نهائيًا قبل الاطلاع على العرض الرسمي ومناقشة تفاصيله بما يتناسب مع مصلحة النادي خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يرحب بالبيع بشروط مناسبة

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك لا تمانع في بيع اللاعب حال تلقي عرض مالي يحقق طموحات النادي خاصة في ظل خطة إعادة ترتيب بعض الملفات الفنية والعمل على توفير موارد مالية تساعد في تلبية احتياجات الفريق في المرحلة القادمة.

