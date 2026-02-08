قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل فشل المفاوضات بين كهربا والاتحاد السكندري
الطرق الصوفية تنظم موكبا يوم استطلاع هلال شهر رمضان
واصل الصعود.. أسعار الذهب عيار 24 الآن في مصر
حفنة ملفات على طاولة اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب بالكويت
استثمارات وأمن مائي.. مصر وكينيا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية وقضايا حوض النيل
السكة الحديد تعدل جداول بعض القطارات استعدادًا لشهر رمضان 2026| تفاصيل
وزير الخارجية: نهر النيل مصدرنا للمياه ولن نسمح بالإضرار بمصالحنا
عمرو الليثي ببرنامج أبواب الخير: الحياة كلها نصيب وكل شئ بوقته
صدام صلاح ومرموش.. موعد مباراة ليفربول ومان سيتي اليوم في البريميرليج
موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
أنا بنت بشتغل بكل احترام.. تفاصيل أزمة المطربة دنيا الألفي بأحد الأفراح
صدام صلاح ومرموش.. موعد مباراة ليفربول ومان سيتي اليوم في البريميرليج

يترقب عشاق كرة القدم العالمية القمة النارية التي تجمع بين ناديا ليفربول ومانشستر سيتي ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي

وتنطلق مباراة ليفربول ضد مان سيتي على ملعب أنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم الأحد، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 1، الناقلة الحصرية للقاء في مصر والشرق الأوسط.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يوجد فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 47 نقطة من 24 جولة، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر فريق أرسنال الذي يملك 56 نقطة من 25 جولة.

بينما يحتل فريق ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 39 نقطة من 24 جولة

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

