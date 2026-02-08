صدام صلاح ومرموش.. موعد مباراة ليفربول ومان سيتي اليوم في البريميرليج

يترقب عشاق كرة القدم العالمية القمة النارية التي تجمع بين ناديا ليفربول ومانشستر سيتي ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي

وتنطلق مباراة ليفربول ضد مان سيتي على ملعب أنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم الأحد، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 1، الناقلة الحصرية للقاء في مصر والشرق الأوسط.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يوجد فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 47 نقطة من 24 جولة، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر فريق أرسنال الذي يملك 56 نقطة من 25 جولة.

بينما يحتل فريق ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 39 نقطة من 24 جولة