قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول مصري في تاريخ برشلونة.. عقبة تؤجل الظهور الأول لحمزة عبدالكريم| إيه الحكاية
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
حتى القضبان لم تفرق بين الدم.. السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
حكم نهائي بإعدام المتهم بالاعتداء على سجدة طفلة المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل رمضان.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

عُقد اجتماع ثلاثي ضم كلًا من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الثلاث.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الدولة لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومع اقتراب الموسم الذي يشهد تزايدًا ملحوظًا في الطلب على عدد من السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الدواجن.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق التعاون المؤسسي بين وزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر، باعتبارهم يشكلون مثلث الأمن الغذائي في مصر، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي، وتعزيز المعروض من السلع الغذائية، وضبط حركة الأسواق، خاصة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، إلى جانب مجزاءات الدواجن (الأوراك والصدور)، من عدة دول، بما يضمن تنوع مصادر الإمداد واستدامة توافر السلعة، وبما يسهم في زيادة المعروض بالسوق المحلي.

ومن المقرر وصول الشحنات الأولى قبل شهر رمضان المبارك، تمهيدًا لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال شبكة المنافذ التابعة للجهات الثلاث، سواء المنافذ الثابتة أو المتحركة، والتي تغطي مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن سهولة الوصول إلى السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، وتحقيق التوازن في الأسواق، والمساهمة في استقرار الأسعار، وضمان إتاحة السلع بالكميات المناسبة خلال شهر رمضان وما بعده.

وأكدت الجهات الثلاث استمرار التنسيق والمتابعة الدورية خلال المرحلة المقبلة، لضمان سرعة ضخ الكميات المتفق عليها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية لزيادة المعروض من السلع الأساسية، بما يحقق استقرار الأسواق ويعزز منظومة الأمن الغذائي للدولة.

الدواجن أسعار الدواجن البيض ارتفاع أسعار الدواجن انخفاض أسعار الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

الكلاب الضاله

بيهجموا علينا .. أهالي العجوزة يشتكون من تجمعات الكلاب بالشوارع

مشروبات المناعة ملكة الشتاء

من بينها الحليب بالكركم| مشروبات المناعة تحارب البرد والفيروسات في الشتاء

مترو الأنفاق في شهر رمضان 2026

ظبط وقتك.. مواعيد عمل مترو الأنفاق في شهر رمضان 2026

بالصور

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد