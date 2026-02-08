قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من القدس المُحتلة.. الشقيقان محمد وألمى منصور يُتوّجان بالمركز الأول في مسابقة حفظ القرآن |تفاصيل
صورة واحدة تجمع محمد رمضان ويحيى الفخراني تشعل السوشيال ميديا | شاهد
تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة
إعلامي يكشف : استبعاد «بانزا» من الزمالك ليس طبيًا .. وهذه تفاصيل الأزمة
عبدالمجيد تبون: الرئيس عبدالفتاح السيسي أخ لي .. ومن يمس مصر يمسنا
مُستمرون مع الدراويش.. الإسماعيلي ينفي تلقي أي عروض رسمية للاعبيه
محمد ثروت يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيته في مسلسل «السوق الحرة» | فيديو
إعلامية: «توروب» بيعمل حاجات غريبة .. والأهلي اتعادل بخبراته
نهاية مأساوية لمُسن عاش وحيدًا.. العثور على جثمانه بعد تحلله و«أمن الغربية»: الوفاة طبيعية
أحمد سليمان يُعلن انتهاء أزمة اللاعب عمرو زكي بعد توقيفه في مطار القاهرة
«اختار البيئة الصالحة حواليك» .. رسالة نارية من أحمد شوبير لـ إمام عاشور
«الغندور»: بيراميدز يغلق صفقة توفيق محمد.. واللاعب يقترب من الأهلي في الصيف
تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

تصدّر الفنان وائل عوني، مؤشرات البحث «تريند» على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بعد الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول اعتناقه للدين الإسلامي. 

وبالبحث حول مصدر الشائعة التي لا تمت للحقيقة بصلة، فالشائعات جاءت من عدة صفحات مجهولة على فيسبوك، ردّدت أن وائل عوني، أعلن في بث مباشر، اعتناقه للدين الإسلامي، وهي معلومة عارية تمامًا من الصحة. 

شائعات حول وائل عوني عبر تيك توك 

فيما تداول نشطاء عبر تطبيق تيك توك، شائعات اعتناق وائل عوني، للإسلام، وقام أكاونت ينتحل شخصية «وائل» بنشر تلك الشائعة ما جعل عددًا من رواد تيك توك، يتداولون الشائعة بأنها معلومة صحيحة دون التحقق من الأنباء الكاذبة. 

وبعد تفاعل الكثيرين مع شائعات اعتناق وائل عوني، للدين الإسلامي، تزايد تداول الشائعة عبر الكثير من الصفحات والحسابات عبر السوشيال ميديا. 

شائعات وائل عوني عبر فيسبوك 

حقيقة اعتناق وائل عوني للدين الإسلامي 

وفي حقيقة الأمر لا تمت هذه الشائعات للحقيقة بصلة، فالفنان وائل عوني، هو مسلم الديانة وسبق وأدى مناسك العمرة منذ سنوات، ونشر صورًا له عبر فيسبوك بملابس الإحرام قبل عامين. 

وفي المقابل، رفض وائل عوني، الرد على تلك الشائعات، واكتفى بمنشور ساخر عبر حسابه على فيسبوك، قال فيه: «طااااااااب والله ما أنا رادد»، بصيغة استنكارية للشائعات التي انتشرت عبر السوشيال ميديا ولم تتحر الدقة. 

وكان وائل عوني، قد تصدّر التريند عبر عدد من منصات السوشيال ميديا، منها: (فيسبوك، تيك توك) وذلك بعد تردد الشائعات المغلوطة حول اعتناقه للديت الإسلامي. 

أعمال وائل عوني 

ويشارك وائل عوني، في بطولة مسلسل إفراج للفنان عمرو سعد، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026. 

زائل عوني يتوسط عمرو سعد وأحمد خالد موسى بكواليس مسلسل إفراج 

برومو مسلسل إفراج

طرحت شركة المنتجة لمسلسل إفراج بطولة عمرو سعد البرومو الرسمي للمسلسل استعدادا لعرضه في رمضان 2026 علي شاشة MBC Masr ومنصة MBC shahid.

وظهر عمرو سعد في البرومو بشكل صادم للجمهور بشخصية عباس الريس التي يقدمها خلال العمل في أحداث مليئة بالغموض والإثارة في دراما شعبية اجتماعية مستوحاة من قصة حقيقية، وذلك كما ظهر في برومو العمل.

مسلسل افراج

ويقدم عمرو سعد في مسلسل إفراج رمضان 2026 ويشاركه البطولة كل من تارا عماد، حاتم صلاح،  عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، بسنت شوقي، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج  صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى. 

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني

