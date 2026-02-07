بتسمري رغم الكريمات.. اعرفي أسباب زيادة إنتاج الميلانين

تلعب معرفة أسباب زيادة الميلانين دور كبير في التمكن من الوقاية من أسمرار البشرة وعلاجه.



أسباب زيادة إنتاج الميلانين



فرط التصبغ، الناتج عن زيادة إنتاج الميلانين، قد يكون سببه عدة عوامل وفهم هذه العوامل قد يساعدك في معرفة كيفية تقليل الميلانين في الجلد.

فيما يلي بعض العوامل الشائعة من بينها وفقا لما ذكره موقع فارمسي

العامل الوراثي

يخضع إنتاج الميلانين في الجسم لسيطرة الجينات وتحدد هذه الجينات عدد الخلايا الصبغية (الخلايا الميلانينية) في الجسم، كما يمكنها التنبؤ بمدى استجابة هذه الخلايا لأشعة الشمس، مما يجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة لفرط التصبغ.



التعرض لأشعة الشمس

تحفز الأشعة فوق البنفسجية من الشمس الخلايا الصبغية على زيادة إنتاج الميلانين لحماية الجسم من تلف الحمض النووي و التعرض المطول أو المتكرر لأشعة الشمس يزيد من احتمالية الإصابة بفرط التصبغ .



بعض الأدوية

يمكن لبعض الأدوية ، مثل المضادات الحيوية وحبوب منع الحمل وغيرها، أن تحفز إنتاج الميلانين وهذا يزيد من تصبغ الجلد، مما يسبب فرط التصبغ الناتج عن الأدوية .



الالتهاب أو إصابة الجلد

يمكن أن تحفز الالتهابات الناتجة عن التعرض للمواد الكيميائية، والحروق، والصدفية، وحب الشباب، الخلايا الصبغية على إنتاج المزيد من الميلانين أثناء عملية الشفاء وقد يتسبب هذا الميلانين في تغير لون الجلد وظهور بقع داكنة، مما يؤدي إلى فرط التصبغ التالي للالتهاب (PIH) .

التغيرات الهرمونية

تؤدي التغيرات في الهرمونات، مثل الإستروجين والبروجسترون والهرمون المحفز للخلايا الصبغية (MSH)، أثناء الحمل أو البلوغ أو انقطاع الطمث أو عند استخدام حبوب منع الحمل، إلى تحفيز الخلايا الصبغية وقد تُسبب هذه الهرمونات تغيرات في مستوى الميلانين، مما يؤدي إلى فرط التصبغ، مثل الكلف .





الشيخوخة

تؤدي الشيخوخة إلى انخفاض عدد الخلايا الصبغية في الجسم، وتصبح الخلايا الصبغية المتبقية أكثر نشاطًا وبروزًا، مما يُسبب تفاوتًا في لون البشرة وينتج عن ذلك ظهور بقع صبغية تُسمى بقع الشيخوخة، خاصةً في المناطق المعرضة للشمس، وهو ما يُعرف بفرط التصبغ المرتبط بالتقدم في السن.

الحالات الطبية

يمكن أن تؤدي حالات مثل مرض أديسون (قصور هرمونات الغدة الكظرية) والغدة الدرقية ومرض السكري إلى زيادة إنتاج MSH؛ وهذا يمكن أن يحفز الخلايا الصبغية على تغميق الجلد والأغشية المخاطية، مما يؤدي إلى فرط التصبغ .