الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سائق توك توك في البحيرة بسبب خلافات المصاهرة
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وخطوات السداد والتظلم بسهولة
كيفية سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026
تنظيم رحلات لصنّاع المحتوى الأتراك للتعرف على مقومات مصر السياحية | تفاصيل
السياحة والآثار تطلق حملات إعلانية ورقمية للترويج لمقاصد مصر بالهند
بعد تأهله لربع النهائي .. ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا
ضبط سائق ومساعده بعد الادعاء على ضابط مرور تحرير مخالفات دون وجه حق ببني سويف
السفير الأمريكي بإسرائيل: إعادة إعمار غزة مهمة ضخمة قد تستغرق 10 سنوات
علاء عصام لـ صدى البلد : سأتقدم بتظلم إلى الأمانة العامة والمؤتمر العام ضد قرار فصلي من حزب التجمع
الدنيا مش مستاهلة مشاحنات .. نشوى مصطفى تدعم هند صبري بكلمات مؤثرة
بالصور

بتسمري رغم الكريمات.. اعرفي أسباب زيادة إنتاج الميلانين

اسماء محمد

تلعب معرفة أسباب زيادة الميلانين دور كبير في التمكن من الوقاية من أسمرار البشرة وعلاجه.
 

أسباب زيادة إنتاج الميلانين


فرط التصبغ، الناتج عن زيادة إنتاج الميلانين، قد يكون سببه عدة عوامل وفهم هذه العوامل قد يساعدك في معرفة كيفية تقليل الميلانين في الجلد. 

فيما يلي بعض العوامل الشائعة من بينها وفقا لما ذكره موقع فارمسي

الاسمرار

العامل الوراثي

  يخضع إنتاج الميلانين في الجسم لسيطرة الجينات وتحدد هذه الجينات عدد الخلايا الصبغية (الخلايا الميلانينية) في الجسم، كما يمكنها التنبؤ بمدى استجابة هذه الخلايا لأشعة الشمس، مما يجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة لفرط التصبغ. 


التعرض لأشعة الشمس

  تحفز الأشعة فوق البنفسجية من الشمس الخلايا الصبغية على زيادة إنتاج الميلانين لحماية الجسم من تلف الحمض النووي و التعرض المطول أو المتكرر لأشعة الشمس يزيد من احتمالية الإصابة بفرط التصبغ .


بعض الأدوية

 يمكن لبعض الأدوية ،   مثل المضادات الحيوية وحبوب منع الحمل وغيرها، أن تحفز إنتاج الميلانين وهذا يزيد من تصبغ الجلد، مما يسبب فرط التصبغ الناتج عن الأدوية .

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة


الالتهاب أو إصابة الجلد

  يمكن أن تحفز الالتهابات الناتجة عن التعرض للمواد الكيميائية، والحروق، والصدفية، وحب الشباب، الخلايا الصبغية على إنتاج المزيد من الميلانين أثناء عملية الشفاء وقد يتسبب هذا الميلانين في تغير لون الجلد وظهور بقع داكنة، مما يؤدي إلى فرط التصبغ التالي للالتهاب (PIH)  .

التغيرات الهرمونية

  تؤدي التغيرات في الهرمونات، مثل الإستروجين والبروجسترون والهرمون المحفز للخلايا الصبغية (MSH)، أثناء الحمل أو البلوغ أو انقطاع الطمث أو عند استخدام حبوب منع الحمل، إلى تحفيز الخلايا الصبغية وقد تُسبب هذه الهرمونات تغيرات في مستوى الميلانين، مما يؤدي إلى فرط التصبغ، مثل الكلف . 

التهاب البشرة



الشيخوخة

 تؤدي الشيخوخة إلى انخفاض عدد الخلايا الصبغية في الجسم، وتصبح الخلايا الصبغية المتبقية أكثر نشاطًا وبروزًا، مما يُسبب تفاوتًا في لون البشرة وينتج عن ذلك ظهور بقع صبغية تُسمى بقع الشيخوخة، خاصةً في المناطق المعرضة للشمس، وهو ما يُعرف بفرط التصبغ المرتبط بالتقدم في السن.

الحالات الطبية

يمكن أن تؤدي حالات مثل مرض أديسون (قصور هرمونات الغدة الكظرية) والغدة الدرقية ومرض السكري إلى زيادة إنتاج MSH؛ وهذا يمكن أن يحفز الخلايا الصبغية على تغميق الجلد والأغشية المخاطية، مما يؤدي إلى فرط التصبغ .

ميلانين
