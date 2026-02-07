باحث: مواقف ترامب الاقتصادية السبب في ارتفاع أسعار الذهب عالميا

أكد الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي وزميل كلية المحاسبين القانونيين الأمريكية، أن الغموض الذي يكتنف الاقتصاد العالمي وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو سبب ارتفاع أسعار الذهب، مؤكدًا أن تحركات ترامب دفعت الحكومات إلى البحث عن ملاذات آمنة للاستثمار واتخاذ خطوات تحوطية مستقبلية.

وأشار رائد سلامة، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الصين تعمل على تطوير عملة جديدة مرتبطة بالذهب، موضحًا أن البورصة الصينية تتعامل مباشرة بالذهب والمعادن، بحيث يحصل المستثمر على الذهب فعليًا مقابل أمواله دون استخدام الورق.

وشدد رائد سلامة، على أن ترامب يخفي أوراقًا مهمة في ملف الذهب، موضحًا أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر احتياطي ذهب في العالم يصل إلى نحو 8 آلاف طن، ما يعزز موقفها المالي في أي تحركات اقتصادية عالمية مستقبلية.