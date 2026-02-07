دينار واحد.. زيادة أسبوعية في سعر الذهب بالكويت مساء اليوم 7-2-2026

صعد سعر الذهب في الكويت في تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 7-2-2026 وذلك على أساس أسبوعي.

الذهب يرتفع في الكويت

سجل متوسط سعر جرام الذهب في محلات الصاغة الكويتية صعودًا بمقدار دينار واحد على أساس أسبوعي.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 42 دينار كويتي.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 48.975 دينار كويتي.

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 44.9 دينار كويتي.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 42.85 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 36.75 دينار كويتي.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 28.575 دينار كويتي.

سعر عيار 12

وصل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو24.5 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب نحو 1523 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 342 دينار كويتي.

أونصة الذهب بالدولار

وصل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4959 دولار.