هيونداي توسان الجديدة تستعد لمنافسة تويوتا RAV4 ومازدا CX-5

بدأت شركة هيونداي الكورية في وضع اللمسات الأخيرة على الجيل القادم من أيقونتها “توسان” بنظام شاسيه NX5، حيث رصدت عدسات المصورين السيارة أثناء اختبارها في ألمانيا.

وتكشف الصور المسربة أن هيونداي توسان 2027 ستحمل لغة تصميمية مستوحاة بقوة من شقيقتها الكبرى "سانتا في"، مما يمنحها مظهرًا أكثر شراسة وقوة لمواجهة المنافسة الشرسة في فئة الكروس أوفر المدمجة.

ملامح مستوحاة من سانتا V وتصميم السقف المربع

تظهر اللمسات التصميمية لسيارة "سانتا في" بوضوح في التصميم الخارجي لتوسان الجديدة، خاصة من خلال السقف المربع والزاوية المنحدرة للخلف التي تمنحها طابعًا رياضيًا وعمليًا في آن واحد.

كما كشفت التمويهات الكثيفة عن خطوط نوافذ جانبية مشابهة للطرازات الأكبر في عائلة هيونداي، مما يشير إلى رغبة الشركة في توحيد هويتها البصرية ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUVs) لرفع قيمتها التنافسية أمام طرازات شهيرة مثل "تويوتا راف 4".

أقواس العجلات السداسية وتفاصيل النوافذ المبتكرة

من أبرز التغييرات التي طرأت على هيونداي توسان الجيل الجديد هي أقواس العجلات التي تخلت عن الشكل نصف الدائري التقليدي لتعتمد تصميمًا سداسي الأضلاع يحاكي قوة سيارات الدفع الرباعي الكبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، رصد المحللون إضافة نافذة ركنية صغيرة ثابتة في الباب الأمامي، وهي لمسة هندسية كلاسيكية بأسلوب عصري تزيد من مساحة الرؤية الجانبية وتمنح السيارة طابعًا فريدًا يفتقده منافسوها في سوق سيارات الكروس أوفر العالمي.

استعداد هيونداي للهيمنة على سوق 2026

تراهن هيونداي عبر هذا الموديل المحدث على تقديم مزيج بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم الجريء لجذب المشترين بعيدًا عن "مازدا CX-5" و"هوندا CR-V".

ومع استمرار الاختبارات المكثفة في أوروبا، يتوقع الخبراء أن تزود توسان الجديدة بأحدث أنظمة الأمان والترفيه التي تدعم ريادة شركة هيونداي في قطاع النقل الذكي، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات انتظارًا في قائمة أخبار السيارات 2026، تمهيدًا لإطلاقها الرسمي في الأسواق العالمية خلال الأشهر القادمة.