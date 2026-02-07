قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاسكان يتابع مستجدات العمل بمشروعات سملا وعلم الروم ورأس الحكمة
ابنه اعتدى عليه بقوة.. رئيس الحراسة السابق يكشف عن فضيحة داخل بيت نتنياهو
تفاؤل حذر في المفاوضات الأمريكية-الإيرانية مع استمرار تمسك الطرفين بمواقعهما
بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس
وفاة الدكتور زينب الرملي مؤسسة وحدة أمراض القلب للأطفال بطب الأزهر
دينار واحد.. زيادة أسبوعية في سعر الذهب بالكويت مساء اليوم 7-2-2026
من داخل الجيم.. محمد صلاح في أحدث ظهور
الدوري الإسباني .. ليفاندوفسكي يفتتح التهديف لـ برشلونة أمام ريال مايوركا
أرسنال يتقدم بهدف على سندرلاند في الشوط الأول بالبريميرليج
البلينا في المركز الأول.. محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
سنهرب ونقتلكم .. حراس عراقيون يتلقون تهديدات من سجناء داعش
نصنع القادة.. جامعة الأزهر تستضيف ملتقى الجامعات لتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب
بالصور

هيونداي توسان الجديدة تستعد لمنافسة تويوتا RAV4 ومازدا CX-5

عزة عاطف

بدأت شركة هيونداي الكورية في وضع اللمسات الأخيرة على الجيل القادم من أيقونتها “توسان” بنظام شاسيه NX5، حيث رصدت عدسات المصورين السيارة أثناء اختبارها في ألمانيا. 

وتكشف الصور المسربة أن هيونداي توسان 2027 ستحمل لغة تصميمية مستوحاة بقوة من شقيقتها الكبرى "سانتا في"، مما يمنحها مظهرًا أكثر شراسة وقوة لمواجهة المنافسة الشرسة في فئة الكروس أوفر المدمجة.

ملامح مستوحاة من سانتا V وتصميم السقف المربع

تظهر اللمسات التصميمية لسيارة "سانتا في" بوضوح في التصميم الخارجي لتوسان الجديدة، خاصة من خلال السقف المربع والزاوية المنحدرة للخلف التي تمنحها طابعًا رياضيًا وعمليًا في آن واحد. 

كما كشفت التمويهات الكثيفة عن خطوط نوافذ جانبية مشابهة للطرازات الأكبر في عائلة هيونداي، مما يشير إلى رغبة الشركة في توحيد هويتها البصرية ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUVs) لرفع قيمتها التنافسية أمام طرازات شهيرة مثل "تويوتا راف 4".

أقواس العجلات السداسية وتفاصيل النوافذ المبتكرة

من أبرز التغييرات التي طرأت على هيونداي توسان الجيل الجديد هي أقواس العجلات التي تخلت عن الشكل نصف الدائري التقليدي لتعتمد تصميمًا سداسي الأضلاع يحاكي قوة سيارات الدفع الرباعي الكبيرة. 

بالإضافة إلى ذلك، رصد المحللون إضافة نافذة ركنية صغيرة ثابتة في الباب الأمامي، وهي لمسة هندسية كلاسيكية بأسلوب عصري تزيد من مساحة الرؤية الجانبية وتمنح السيارة طابعًا فريدًا يفتقده منافسوها في سوق سيارات الكروس أوفر العالمي.

استعداد هيونداي للهيمنة على سوق 2026

تراهن هيونداي عبر هذا الموديل المحدث على تقديم مزيج بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم الجريء لجذب المشترين بعيدًا عن "مازدا CX-5" و"هوندا CR-V". 

ومع استمرار الاختبارات المكثفة في أوروبا، يتوقع الخبراء أن تزود توسان الجديدة بأحدث أنظمة الأمان والترفيه التي تدعم ريادة شركة هيونداي في قطاع النقل الذكي، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات انتظارًا في قائمة أخبار السيارات 2026، تمهيدًا لإطلاقها الرسمي في الأسواق العالمية خلال الأشهر القادمة.

هيونداي توسان الجديدة سيارات كروس أوفر

هيونداي

خطوات بسيطة.. طريقة عمل طاجن تورلي بالدجاج

طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم

تدعم صحة العظام.. أفضل فيتامينات تقوي المفاصل

فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام

