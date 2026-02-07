قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النقض: تأجيل الطعن المقدم ضد فوز القائمة الوطنية من أجل مصر لـ 4 إبريل
بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة إلى استاد حسين آيت أحمد لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
أم تحجر على ابنها بمدينة نصر.. تقرير طبي يؤكد إصابته بالفصام وعدم قدرته على إدارة أمواله
رئيس الوزراء يشهد احتفالية طرح ترددات جديدة لشركات المحمول بـ3 مليارات دولار
قلب ولدي عليا حجر.. مسنة الشرقية ابنتها ضربتها بالمقشة وتتوسل للإفراج عنها
صفقة تسليح ضخمة لتايوان تثير توترا جديدا بين واشنطن وبكين
خبير إيراني: طهران ترفض التفاوض مع واشنطن تحت التهديد وفرض العقوبات
مرتضي منصور يكشف عن اسم وموعد برنامجه الجديد على السوشيال ميديا
اعتبارا من الاثنين| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
تفاصيل إنشاء 3 محطات للأرصاد الجوية لإمداد مزارعي الوادي الجديد ببيانات لحظية
برلماني يعلن تأييده لمقترح تقنين التبرع بالجلد بعد الوفاة: خطوة إنسانية تنقذ مصابي الحروق
مفاجأة بشأن سحب استضافة كأس العالم 2026 من أمريكا.. هل يحدث؟
خبير إيراني: طهران ترفض التفاوض مع واشنطن تحت التهديد وفرض العقوبات

محمد البدوي

قال مصدّق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية، إن إيران حذرت الولايات المتحدة من أنها لن تتفاوض تحت التهديد مطلقًا، مؤكّدًا أن لغة التصعيد والتهديد التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ تُعد أسلوبًا للضغط “غير مقبول” لدى طهران.

العقوبات الأمريكية على إيران

وأضاف بور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العقوبات الأمريكية على إيران، بما في ذلك فرض نسبة 25% تعريفة جمركية على أي دولة تتعاون تجاريًا مع طهران؛ تمثل أحد الأدوات التي تسعى واشنطن من خلالها لشراء الوقت وتأجيل أي حل تفاوضي نهائي.

خوض مواجهة عسكرية

وأوضح أن الجانب الأمريكي غير مستعد لخوض مواجهة عسكرية مباشرة، لكنه يستخدم أسلوب العقوبات؛ لتقوية موقفه، مضيفًا أن الهدف من هذه الإجراءات؛ هو إضعاف إيران اقتصاديًا والسيطرة على ملفاتها الاستراتيجية قبل أي تقدم في المفاوضات.

وأكد أن هذا السياق يجعل مسار المفاوضات النووية معقدًا، ويستلزم متابعة دقيقة لمعرفة ما إذا كانت هناك إرادة حقيقية للتوصل إلى اتفاق مستدام بين الطرفين.

إيران الولايات المتحدة طهران ترامب

